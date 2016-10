"Ons dorp is écht niet racistisch"

BURGEMEESTER PAUL DAMS NIET TE SPREKEN OVER HOE ZIJN GEMEENTE IN PANO WORDT AFGESCHILDERD

Is Tremelo écht het racistisch 'roddeldorp' zoals de undercoverreportage van Pano op Eén woensdagavond liet uitschijnen? Wij vroegen het gisteren in de winkelstraat op de man af. Net zoals in de reportage zijn de meningen verdeeld, al menen de meesten van niet. Burgemeester Paul Dams (Open Vld) is echter helemaal niet te spreken over hoe zijn gemeente wordt afgeschilderd. "Alsof we allemaal racisten zouden zijn." Hij vroeg en kreeg een 'recht van antwoord' van de VRT. TEKST EN FOTO'S: SVEN PONSAERTS

De Pano-reportage van woensdagavond sudderde gisteren duidelijk nog na in het eerder rustige Tremelo. Werkelijk bijna iedereen had dan ook met grote aandacht gekeken. De meningen over het 'sociaal experiment' en de manier waarop de Damiaangemeente over haar kijk op een moslimbuur werd voorgesteld, lopen uiteen.





Stoere cafépraat Esther Fonderie (68) woont zo'n 40 jaar in Tremelo en meent dat de gemeente negatiever overkwam dan ze volgens haar in werkelijkheid is. "Ik vind de reportage journalistiek zeer negatief gebracht. Men liet overwegend negatieve en oudere mensen aan het woord, en de verborgen camera's registreerden ook heel wat stoere cafépraat. Terwijl Tremelo zoals elke plattelandsgemeente is, met alle soorten mensen. Ik woon hier zeer graag. Misschien zijn er wel minder gekleurde inwoners, waardoor men daar hier niet zo aan gewend is."





Ingeburgerde schrik Ook ruitenwasser Sylvia Flawinne (44) vindt dat haar dorp Tremelo erg slecht uit de reportage komt. "Ik ben geschrokken, want ik denk niet dat dit het juiste beeld van Tremelo was", zegt ze. "Wekelijks ben ik hier gedurende twee dagen in deze winkelstraat actief, en ik hoor hier zo goed als nooit racistische uitlatingen. Men heeft ook opmerkelijk veel oudere mensen, met misschien een beetje een 'ingeburgerde schrik' geïnterviewd. Een beetje jammer voor Tremelo, want ik denk dat men in eender welke gemeente dezelfde reacties zou krijgen."





'Gesloten' gemeenschap "Ook ik denk écht niet dat Tremelo zo racistisch is, toch zeker de jongere bevolking niet", meent Martine Vanheste (58). "Al is het hier natuurlijk altijd al wel een meer 'gesloten gemeenschap' geweest. Toen ik hier 30 jaar geleden vanuit West-Vlaanderen toekwam, werd ik door de echt plaatselijke, oudere bevolking ook niet meteen aanvaard. Dat heeft toch een hele tijd geduurd. Wat we te zien kregen was een beetje de mentaliteit van een 'dorpje' zeker? Bij het minste dat er hier iets gebeurt, weet iedereen dat ook meteen - hier kan je niks versteken."





Logische reacties Al zijn er ook heel wat die niet van de reacties schrikken. "Dit zijn toch normale reacties voor deze tijd", meent Nadine Dockx (50) uit deelgemeente Baal. "Ik vind ook helemaal niet dat de Tremelonaar zich door de reportagemakers bij de neus heeft laten nemen. We hebben nu eens zijn eerlijke reactie gezien. Dit was een goede reportage die toont hoe de mensen er werkelijk over denken. Zeker gezien de jongste terreur zijn de reacties ook niet onlogisch. Wie hier komt wonen, moet zich maar aanpassen, zo vind ik zelf ook. Men hoeft hier toch niet in zo'n afschuwelijk lang kleed en hoofddoek gekleed te lopen. Toen ikzelf een paar jaar geleden op vakantie in Jordanië was, paste ik me ook aan hun cultuur aan, en ging ik ondanks de bloedhete temperatuur ook in lange broek en met de armen bedekt gekleed. Als ze zich aanpassen heeft de Tremelonaar volgens mij ook helemaal geen enkel probleem met moslims. De meerdere kebab- en pitazaken hier hebben trouwens allemaal goed te doen."



Cafébaas Henri Op de beeck (81) van de Windsor was een week lang de buur van het 'moslimkoppel'. "Hun aanwezigheid hinderde me zeker niet. Ze zijn hier zelfs nog met gebakjes binnen geweest. Vriendelijke mensen. Ze werkten en kuisten ook elke dag om ervoor te zorgen dat hun winkel van binnen en buiten proper was. Jammer dat het maar 'opgezet spel' was. De leegstand die er nu opnieuw is, is veel erger", verwijst de cafébaas naar de bordjes 'te koop' op het inmiddels leegstaande, voormalige schoonheidssalon.





Uit context gehaald Wie echter helemaal niet opgezet was met de reportage, is burgemeester Paul Dams (Open Vld). "Tremelo werd in een erg slecht daglicht geplaatst - alsof we hier allemaal racisten zouden zijn. Bijna uitsluitend de negatieve dingen haalden de reportage. Dat het koppel met open armen in Basisschool De Cocon werd onthaald, haalde het scherm niet. En van hun bezoek aan het gemeentehuis kreeg het publiek enkel de vraag om een verblijfsvergunning te zien, terwijl er nadien nog uitgebreide en positieve gesprekken met diverse gemeentediensten waren. Daarbij kreeg het koppel alle mogelijke informatie. Ze wilden een 'sociaal programma' maken, maar door dingen in een verkeerde context te plaatsen, hebben ze de mensen juist meer uit elkaar getrokken dan bijeen gebracht", meent Dams.