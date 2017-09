Pas nieuw materiaal gekocht, nu al voor 20.000 euro bestolen

De jonge aannemer Thijs Damme (27) is het slachtoffer geworden van een inbraak in zijn bestelwagens. Dieven gingen met 20.000 euro aan elektrisch materiaal aan de haal. "Ik had het pas nieuw aangekocht, het was zelfs nog niet betaald", zucht Thijs. "Maar ik laat me niet tegenhouden. Maandag wil ik weer aan de slag zijn."

's Ochtends goedgemutst aan je werkdag willen beginnen om dan vast te stellen dat al je materiaal gestolen is. Het overkwam Thijs Damme van de gelijknamige bouwfirma uit de Vredelaan in Torhout gisterenochtend. In amper een halfuur tijd was een dief 's nachts met 20.000 euro aan materiaal uit zijn bestelwagens aan de haal gegaan. De auto's stonden gewoon op zijn oprit geparkeerd.

Gekopieerde sleutel

"We hadden het niet eens door, toen we 's morgens wilden vertrekken", vertelt Thijs. "Aan de buitenkant van de bestelwagens was niets te zien. Er was helemaal geen schade en de auto's waren nog gewoon op slot. Tóch bleek zowat al het materiaal verdwenen. Het gaat zowel om elektrisch materiaal als om zwaar materiaal voor in de bouw. Denk maar aan boorhamers, waterzagen, cirkelzagen, lasers, vijsmachines, een stroomgroep... Het gaat om zo'n 20 stuks die samen 20.000 euro waard zijn. We stonden eerst voor een raadsel, maar camerabeelden van het autobedrijf aan de overkant brachten duidelijkheid. Op de beelden zie je iemand naar de bestelwagens lopen en die openen alsof er niets aan de hand is. Achteraf sluit hij ze weer. Een van de bestelwagens is gloednieuw, een Fiat met elektronische sleutel. Het lijkt me duidelijk dat de dief die sleutel gekopieerd heeft en zo zijn slag kon slaan. In de loods en het bureel is hij dan weer niet binnengegaan, die zijn beter beveiligd. Het is hoe dan ook een flinke streep door onze rekening."