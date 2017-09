OCMW-directeur verduistert bijna half miljoen euro

Dirk S., de geschorste directeur van het Sociaal Huis in Torhout, heeft in vijftien jaar een half miljoen euro verduisterd. Dat blijkt uit het onderzoek van Audit Vlaanderen. De grootste schade is voor het OCMW zelf, maar ook minstens twee cliënten werden voor 82.800 euro bestolen.

De feiten kwamen aan het licht in november 2016, toen de directeur een tijdje afwezig was en een van zijn cliënten geholpen moest worden. Daarbij hebben collega's onregelmatigheden vastgesteld. Daarop werd een tuchtonderzoek opgestart en klacht ingediend bij de politie. Zowel het tuchtonderzoek als het strafrechtelijk onderzoek zijn nog altijd lopende.



Dirk S. handelde volgens de audit alleen en maakte misbruik van de sociaal kwetsbare situatie van de klanten van het Sociaal Huis. "Hij hield informatie achter, vroeg financiële steun aan de OCMW-raad die de cliënten niet hadden gevraagd en schreef geld over via verschillende budgetrekeningen. Minstens één rekening werd gebruikt voor het betalen van facturen aan de directeur", zegt stadssecretaris Tom Vandenberghe.