Blauwe kruisjes zijn werk van... postbode"

Het mysterie rond de blauwe kruisjes op een dertigtal brievenbussen in de Rivierenwijk in Torhout is opgelost. Bij de bewoners was ongerustheid ontstaan dat het om een teken van dievenbendes ging, maar nu blijkt dat een postbode de kruisjes aanbracht om haar ronde te vergemakkelijken. "We excuseren ons en zullen alle schade herstellen", klinkt het bij bpost.

In de wijk op Torhout-Oost was er vrijdag flink wat opschudding ontstaan. Op de binnenkant van brievenbussen in onder meer de Semoisstraat, Lessestraat, Zennestraat, Amblèvestraat, Keibergstraat, Zandbergstraat en Ernest Claeslaan waren blauwe kruisjes aangebracht. De mysterieuze tekentjes waren vooral te zien op brievenbussen in natuursteen, en ze werden aangebracht aan de linkerkant, in de rijrichting van de auto's. Bewoners vreesden dat ze daardoor in de schijn van de koplampen 's nachts zichtbaar waren. 'Een teken van inbrekers', klonk het en de politie werd verwittigd. Die hielden het afgelopen weekend extra patrouilles, maar gisteren bleek dat de kruisjes niets te maken hadden met inbrekers. De postbode had ze gezet om haar ronde te vergemakkelijken. "We waren het hele weekend ongerust en barricadeerden nog net niet de deur", zegt buurtbewoonster Martine Lambert uit de Zennestraat, die een kruisje op haar bus had staan. "Gelukkig is het een misverstand. Eigenlijk kan ik er best om lachen, maar excuses van bpost zouden wel op z'n plaats zijn. Ik deed het kruisje zelf weg met aceton, maar het blijft zichtbaar. Ik hoor graag wat hun oplossing is."

Goede bedoelingen

"De vaste postvrouw van de ronde heeft toegegeven dat de kruisjes haar werk zijn aan de plaatselijke teamleader in Torhout", zegt Barbara Van Speybrouck van bpost. "Ze plaatste de kruisjes op brievenbussen, waar ze het plaatselijke tijdschrift Visie in moest steken. Dat staat immers niet op naam of op correspondentielijst. Om de juiste bussen te onthouden, merkte ze hen met een blauwe stift. Ze handelde op eigen houtje en bracht niemand op de hoogte. We willen benadrukken dat ze alleen goede bedoelingen had, ze wilde haar ronde correct uitvoeren. Uiteraard keuren we haar daden niet goed, maar het gaat om een vrouw met al jaren een onberispelijke staat van dienst. Het was een daad zonder nadenken. Natuurlijk zullen we overal langsgaan om de schade te herstellen. Er komt een oplossing voor élke bus, natuursteen of niet."



Ook de politie zal de zaak allicht zonder gevolg klasseren. "Er is geen strafbaar feit gepleegd, want om van vandalisme te kunnen spreken, is opzet vereist. De vrouw wilde niet bewust schade toebrengen. We zullen wel nog spreken met bpost om dit te vermijden", klinkt het. Wie tóch klacht wil indienen kan dat bij bpost of via een burgerrechtelijke zaak.