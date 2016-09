"We hebben hetzelfde 'tjoepke' op onze neus"

De Torhoutse postbode Kurt Clauw (49) heeft er plots twee halfbroers en een halfzus bij. Door na de dood van zijn moeder te snuffelen in wat papieren ontdekte hij hun bestaan. Met zijn halfzus Monique sprak Kurt deze week voor het eerst af en het bleek meteen te klikken. "Ik heb nooit geweten dat mijn vader nog drie kinderen had. Ik krijg opeens een heel nieuwe familietak erbij, geweldig!", zegt Kurt geëmotioneerd. BART HUYSENTRUYT

Monique en Kurt ontmoetten elkaar deze week voor het eerst. - Bart Huysentruyt Kurt Clauw kwam eigenlijk toevallig te weten dat hij nog twee broers en een halfzus had. Vader Julien Clauw, die in 1993 aan hartfalen overleed, was voor zijn huwelijk met Rosa Deman, de moeder van Kurt, al eerder getrouwd met Georgette Buysse. Uit dat eerste huwelijk kwamen drie kinderen voort: Marnix, Jannick en Monique. Met Rosa kreeg Julien later nog twee kinderen: Kurt en Friedl. Van elkaars bestaan wisten de kinderen niks af. "Ik wist wel dat mijn vader maandelijks geld opzij zette voor 'een kind', maar meer werd daar thuis niet over verteld. Ik heb me daar later ook geen vragen meer bij gesteld. Ik was in de veronderstelling dat ik slechts één zus, Friedl, had", zegt Kurt.



Ook bij het overlijden van Julien in 1993 kwamen zijn kinderen uit een eerste huwelijk niet ter sprake. De trotse man hield het geheim zijn hele leven lang verborgen voor Friedl en Kurt. Ook mama Rosa hield de lippen stijf op elkaar, zelfs na de dood van Julien. Pas bij haar overlijden, vorig jaar, kwam het familiegeheim naar boven. "Bij het snuffelen in de spullen van ma heb ik het trouwboekje teruggevonden. Daar stonden de namen van Marnix, Jannick en Monique in vermeld", zegt Kurt. "Ik was niet zeker of het klopte, maar een neef wist me op het kerkhof na de begrafenis van ma te vertellen dat er wel degelijk nog twee halfbroers en een halfzus van me rondliepen. Hij wist dat één zus inderdaad Monique heette. Vermoedelijk, zo zei hij, woont ze in de buurt van Ieper, van waar de familie oorspronkelijk afkomstig is."





Vader Julien Clauw. - Bart Huysentruyt Nog twee broers Kurt ging op zoek op internet en stuurde een vriendschapsverzoek naar iedere Monique Clauw die hij vond, en dat waren er wel een aantal. Weken gingen voorbij zonder antwoord, tot er toch een verzoek werd aanvaard. "Ik zag op een avond dat Monique online was. Ik ben het gesprek begonnen met de zin 'Ik denk dat we broer en zus zijn'. Toen ik wist dat haar vader Julien heette, was ik helemaal zeker. We zijn verder aan de praat geraakt en zo hebben we stukjes van de puzzel bij elkaar gelegd. Uit haar antwoorden bleek inderdaad dat zij nog twee broers had."





Enorm zenuwachtig De twee besloten af te spreken en begin deze week was het zover. Op een terrasje in Ieper bracht Kurt een bos bloemen mee voor Monique, de 56-jarige halfzus die hij nooit had gekend. "Ik was verschrikkelijk zenuwachtig", zegt Kurt. "Normaal zet ik nooit de muziek aan in de auto, maar dit keer moést het. Ik was enorm gestrest, maar de ontlading was enorm. Het eerste contact was geweldig. Ik had gedacht dat we een uurtje zouden praten en iets drinken, maar het werd een hele namiddag. We hadden natuurlijk wat tijd in te halen. Het is raar, maar het klikte meteen. Vooral onze karaktertrekken zijn gelijkaardig. We zijn allebei heel extravert, maar ook gevoelig. We slapen graag uit, maar feesten ook graag (lacht)."





'Nonkel Kurt' Ook qua uiterlijk lijken ze een beetje op elkaar. "We hebben hetzelfde 'tjoepke' op onze neus en dezelfde oren", lachen ze. Nog diezelfde namiddag riep Monique er haar kinderen bij, die met hun nieuwe 'nonkel Kurt' konden kennismaken. "Er zijn veel mensen in mijn familie gestorven. Ik had het er onlangs nog met mijn vrouw over hoe klein de familie geworden is. En nu krijg ik er opeens een heel nieuwe familietak bij. Dat is geweldig", zegt Kurt.