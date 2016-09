"Er zijn al genoeg bestuurders die wél wegvluchten"

Je hebt iemand aangereden, maar zoekt meteen de gsm van het slachtoffer en brengt zo snel mogelijk de familie op de hoogte. Niet iedereen zou het doen, maar collega's Thomas en Korneel aarzelden geen seconde. Ze krijgen volop lof van de politie en de ouders van slachtoffer Jessy Konings. "Wij vonden het maar normaal: er zijn er genoeg die anders reageren en wegvluchten", zegt Thomas.

Korneel Vanhille en Thomas Logghe. De werknemers van bouwbedrijf Blomme reageerden alert na het ongeval. - Jelle Houwen De 25-jarige Thomas Logghe uit Kortemark en zijn collega Korneel Vanhille (21) uit Zarren waren maandag op weg naar de depot van bouwbedrijf Pieter Blomme in Torhout, waarvoor ze werken. Om 14.20 uur reed Jessy Konings (25) uit Wijnendale met haar bromfiets in de Aartrijkestraat en wilde ze de weg dwarsen over het zebrapad. Wellicht aarzelde ze even, waardoor het tot een aanrijding kwam. Thomas, die aan het stuur van de bestelwagen zat, aarzelde geen seconde. "We verdeelden meteen de taken: de ene belde de politie en ziekenwagen, de andere ontfermde zich over het slachtoffer", vertelt Thomas.





Het gehavende been van de jonge vrouw is stevig vastgezet. - Jelle Houwen Verantwoordelijkheid Vlak nadat ze de hulpdiensten hadden gebeld, vonden ze bij Jessy haar gsm. "We namen de telefoon en zochten meteen of we 'mama' konden vinden", vertelt Thomas.



"Dat was het geval en na enkele seconden hadden we haar moeder aan de lijn. We stonden zelf te beven en vertelden haar dat haar dochter net een zwaar ongeval had. Als aanrijder ben je natuurlijk zelf in shock, maar er zijn er al zoveel die wegrijden. Geen seconde hebben wij daaraan gedacht. Wij nemen liever onze verantwoordelijkheid op."





Bedanken Een gebaar dat mama Tania Reybaert erg kon appreciëren. "Hierdoor ben ik vanuit Wijnendale meteen ter plaatse kunnen gaan en heb ik Jessy nog gezien voor ze naar het ziekenhuis ging", vertelt Tania. "Doordat ik haar ter plaatse kon zien en spreken, kon ik alles meteen beter inschatten. Door die jongens is me de stress bespaard van in het ziekenhuis te moeten wandelen. Ik ging nu zelf mee met de ziekenwagen. Ik zal die jongens zeker nog bedanken met hun goede reactie. En hen zeggen dat dit een spijtig ongeval was, zij konden er ook niet aan doen."