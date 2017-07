Na helse week: brand eindelijk bijna geblust

Bijna een hele week is de Muizenberg in Kanne in de ban geweest van de brand in de mergelgrotten. Uiteindelijk is dan toch een oplossing uit de bus gekomen. De brandweer begon woensdagochtend meteen met het transporteren van het hooi en stro uit de grotten van de Cannerberg. Uit onderzoek bleek dat de stabiliteit van de grotten toch in orde was. Tijdens de operatie werden uit voorzorg vier geologen ingezet, die voortdurend de staat van de grot controleerden. "Niet risicoloos, we moeten goed opletten voor loshangende brokstukken, die wel honderden kilo's kunnen wegen."

De brandweermannen hebben al lastige dagen achter de rug. - Borgerhoff

Enorm schuldgevoel

Gisteren was om 17.00 uur nog niet de helft van al het hooi uit de grotten gehaald. Verwacht wordt dat tegen zaterdag alles zal zijn opgeruimd.



Intussen reageerde ook Mathieu Vrancken, de boer wiens hooi in de grot lag opgeslagen. De man zit met een immens schuldgevoel en had nooit durven denken dat hij zo'n helse week zou beleven. "Ik voel me verantwoordelijk en dat geeft een verschrikkelijk gevoel. Toch weet ik dat ik er niets aan kan doen", zegt hij. Het was de man zelf die vorige week de brand had ontdekt. Iemand had de gigantische hooistapel op verschillende plekken aangestoken. Twee mensen uit Riemst werden opgepakt, maar weer vrijgelaten na verhoor. Het waren de Nederlandse autoriteiten die de man toestemming hadden gegeven om de hooi er op te slaan. Of dat in de toekomst nog steeds zal mogen, is onduidelijk.