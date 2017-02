Hells Angels doeken chapters op

De Hells Angels in Limburg hebben hun vestiging in Tongeren officieel opgedoekt. Dat staat te lezen op hun eigen website. Daarmee blijven enkel de chapters in Genk en Rekem overeind. "Het gevolg van interne meningsverschillen en het komen en gaan van leden", klinkt het bij een anonieme bron bij de politie. Ook chapter South Crew in Wallonië stopt waardoor het totaal aantal afdelingen in ons land van acht naar zes gaat.

Sinds 2011 schoten de motorclubs en hun afdelingen als paddenstoelen uit de Limburgse grond. De Hells Angels spanden de kroon met drie chapters in drie jaar tijd: Genk in 2011, Lanaken en Tongeren in 2013. Hoofdoorzaak van die terroritoriumstrijd was de eerdere clash in 2011 tussen Hells Angels en Outlaws in Maasmechelen met de drievoudige Outlawmoorden als gevolg. Aan die enorme uitbreiding lijkt nu een einde te komen. Sterker nog, Hells Angels België heeft de afgelopen maanden twee chapters geschrapt. Het gaat dan over Tongeren en South Crew in Wallonië. "Dit zat er aan te komen", legt een anonieme politiebron met expertise in Limburgse motorbendes uit. "We volgen alle ontwikkelingen op de voet en zien dat er sinds het ontslag van president Fabrizio Muto barsten in de organisatie zitten. Interne meningsverschillen en visies hebben tot ruzies geleid en zelfs ontslag van bepaalde clubleden. We merkten de afgelopen jaren een komen en gaan op van clubleden."





Vaak wissel van leider Afdeling Tongeren werd eind 2013 uit de grond gestampt, maar de oude tinfabriek in Nerem diende slechts enkele weken als clubhuis. Intussen werden enkele full members van de Tongerse tak ontslagen en bleek het runnen van een derde chapter niet meer haalbaar. "Die mannen krijgen ook richtlijnen van hogeraf", legt de politie-inspecteur verder uit. "Om de haverklap werd er van president gewisseld bij de afdelingen in Genk, Rekem en Tongeren wat voor frustratie zorgt. Er doen zelfs geruchten de ronde dat de vestiging in Genk zou verdwijnen of verhuizen, maar concrete plannen zien we nog niet in de maak." In Leopoldsburg liggen de Red Devils, een officiële supportclub van de Angels. Maasmechelen telt nog steeds twee motorclubs met de Outlaws aan de Joseph Smeetslaan en nieuwkomer Satudarah aan de Grotestraat in Kotem.