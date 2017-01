"Bedankt voor het milde vonnis en een gelukkig Nieuwjaar"

Samen met twee Kroaten was de man beticht van bendevorming om diefstallen te plegen nadat ze bij een controle op 30 september vorig jaar in Meeuwen-Gruitrode aangetroffen werden met 'verdacht materiaal' in een VW Golf. De auto was eigendom van een vrouw uit Luxemburg die gehuwd is met de Serviër. Deze had bovendien een (verboden) bus pepperspray bij zich. De VW werd in beslag genomen en de drie vlogen achter de tralies. Telefonieonderzoek en DNA-testen leverden echter geen enkel bewijs voor de vermeende bendevorming. Daarom werden ze hiervoor vrijgesproken en bleef enkel de verboden wapendracht over.



Voor de betichten werd het dus een verrassend aangenaam vonnis. De Serviër werd, omwille van de pepperspray, veroordeeld tot een maand cel en 600 euro boete. De twee Kroaten werden vrijgesproken en de Luxemburgse vrouw krijgt haar VW Golf terug. Onderzoeken van DNA en telefonie evenals takel- en stallingskosten voor de VW komen ten laste van de Belgische staat. (JEK)