Sarah Wagemans verovert uniek plaatsje in Australische wedstrijd

Sarah Wagemans (30) is nog maar net bekomen van haar Marathon des Sables of ze is al ingeschreven voor de volgende uitdaging, The Track, in Australië. Dat is 530 kilometer lopen in tien dagen. De tocht vindt pas plaats in mei 2019, maar Sarah heeft zich nu al ingeschreven omdat er maar dertig deelnemers uit heel de wereld kunnen meedoen. VANESSA DEKEYZER

Op zes dagen liep Sarah in april dit jaar 260 kilometer met een rugzak van 15 kilogram op de rug in de hitte van Marokko. Ze haalde een mooie 671ste plaats op een totaal van 1.500 deelnemers. Na deze uitdaging moest ze even uitblazen, maar vandaag is ze klaar om zich voor te bereiden op het volgende avontuur: The Track. "Omdat de Marathon des Sables zo goed meegevallen was, besloot ik op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Heel toevallig vertelde een andere ultraloper over The Track in Australia. Ik had er nog nooit van gehoord. Een loopwedstrijd van bijna 530 kilometer in negen fases met rugzak waarin je bevoorrading steekt."





Ultrawedstrijd Sarah ging meteen over tot opzoekwerk. "Toen ik het filmpje zag met het prachtige landschap van Australië, was ik meteen verkocht. Het is een speciale wedstrijd die slechts om de twee jaar plaatsvindt en er doen maar dertig deelnemers mee over heel de wereld. Een unieke kans dus! Ik besef natuurlijk wel dat de meeste ultrawedstrijden tussen de 200 à 250 kilometer lang zijn en dat ik nu dus het dubbele aantal kilometers zal moeten afleggen. Gelukkig is mijn maatje van de Marathon des Sables er ook bij. We kunnen dus opnieuw samen trainen en reizen, want het is maar liefst twintig uur vliegen tot op de wedstrijdlocatie. Maar ondanks het gezelschap zal ik toch veel doorzettingsvermogen aan de dag moeten leggen. Ik zal opnieuw mentaal sterk moeten zijn. Als ik het moeilijk krijg, zal ik denken aan mijn kinderen. Zij zijn mijn drijfkracht."