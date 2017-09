Misnoegde oma vandaliseert bus

Een reizigster heeft gisterochtend ellende veroorzaakt op een bus van De Lijn in Tienen. De vrouw merkte na het opstappen dat ze de verkeerde lijn had genomen en vroeg de chauffeur om onmiddellijk te stoppen. De chauffeur weigerde, maar stopte wel aan de eerstvolgende halte. De vrouw bleek toch niet helemaal tevreden, want in een driftbui sloeg ze met haar wandelstok een zijruit van de bus stuk.

De bus, lijn 380 van Tienen naar Leuven, was om 8.34 uur vertrokken aan het station. De eerste halte, aan de Vierde Lancierslaan, stapte de bewuste dame op. Eenmaal op de Leuvenselaan merkte de vrouw echter dat ze op de verkeerde lijn zat en dus wilde ze afstappen. Slechts 200 meter na haar beklag om de bus te doen stoppen, hield de chauffeur halt aan de eerstvolgende busstop. Volgens een getuige op de bus was de dame volledig over haar toeren. "De chauffeur van De Lijn stopte aan de eerstvolgende halte, maar de dame draaide compleet door. Met haar wandelstok sloeg ze het zijraam van de bus aan diggelen. De chauffeur was nochtans heel behulpzaam, want nadien ontfermde hij zich nog over haar en trachtte hij haar zelfs nog te kalmeren." klinkt het.

Rekening presenteren

Joachim Nijs, woordvoerder van De Lijn: "Als na het onderzoek van de politie en de verschillende getuigenissen blijkt dat de feiten kloppen, dan zal de dame in kwestie inderdaad de rekening van de toegebrachte schade gepresenteerd krijgen. Een spijtig incident, wat we gelukkig niet elke dag meemaken. Het belangrijkste is dat er geen gewonden vielen. De chauffeur heeft in ieder geval correct gehandeld: tussen twee haltes in kan en mag je nooit stoppen, ook al eist de klant dit met aandrang. De eerstvolgende halte was ook slechts een boogscheut veraf. Het is bijzonder jammer dat dit is kunnen gebeuren. Ook voor de andere reizigers, die liepen toch wel een half uurtje vertraging op."