Magazijniers riskeren tot 12 maanden

Vier magazijniers van het logistiek bedrijf Deufol in Tienen riskeren tussen 9 en 12 maanden cel voor diefstal bij hun voormalige werkgever. Er verdwenen onder andere 40.000 ruitenwissers en 44 ton metaalafval bij het logistiek bedrijf dat in opdracht werkte van ruitenwisserfabrikant Bosch. Volgens de advocaten rammelt het onderzoek langs alle kanten. KIM AERTS

Beklaagde Eric B. - KAR Deufol Logistics in Tienen verzorgde jarenlang het inpakken en transporteren van de ruitenwissers die Bosch fabriceerde. Tussen 2007 en 2012 zouden er bij Deufol zo'n 40.000 ruitenwissers, 40 ton metaalafval, 1.500 europaletten en 300 ijzeren transportcontainers in het nadeel van Bosch verdwenen zijn. Om de vermoedens van diefstal te bevestigen, werden er Nederlandse privé-detectives ingezet bij de logistieke firma. Die brachten al snel twee verdachten in beeld: spilfiguur Johan C. (47) uit Alken en ploegbaas Stany W. (48) uit Landen.





Beklaagde Stany W. - KAR Carrière van 18 jaar Die laatste ontkende gisteren maar iets met de feiten te maken te hebben. "Ik heb nooit iets gemerkt. De eerste keer dat ik vernomen heb dat er ruitenwissers verdwenen waren, was in 2012", aldus W., die in 2013 naar aanleiding van de feiten ontslagen werd. Hij had er toen een carrière van 18 jaar opzitten. Zijn advocaat hekelde het geleverde onderzoek van de privé-detectives. "Ik heb destijds bijkomend onderzoek gevraagd maar dat werd geweigerd. Anders was duidelijk geworden dat mijn cliënt niets afwist van die diefstallen. In zulke firma's loopt alles altijd via strikte en vastgelegde procedures. Bij Bosch is er elk jaar een grote algemene inventaris. In die resultaten is nooit een grote afwijking aan het licht gekomen, althans niet waar mijn client van op de hoogte was. Hij is van onbesproken gedrag", aldus de advocaat die voor de vrijspraak ging.





Gokverslaafde Hetzelfde verhaal bij de gokverslaafde Johan C. die geviseerd werd door de privé-detectives. "Uit het dossier blijkt dat er ongeoorloofde druk is uitgevoerd op de beklaagden. De detectives beloofden geen klacht neer te leggen bij de politie als mijn cliënt uit de biecht zou klappen, maar deden het omgekeerde. Oorspronkelijk hadden ze niets. Het is louter door verklaringen van mijn client dat er een dossier is opgebouwd en dat er resultaat is verkregen", sprak de advocate van C., die de minimumstraf met uitstel vroeg. C. gaf de diefstallen aanvankelijk toe aan de privé-detectives en duidde ook nog drie collega's aan als medeplichtigen. De veertiger uit Alken zou Colruytcheques en diesel aan zijn ploegbaas hebben gegeven opdat die een oogje zou dichtknijpen. Die laatste ontkent dat formeel.



Een derde verdachte Eric B. (48) uit Zoutleeuw zou enkel geholpen hebben bij de diefstal van logistiek materiaal en een vierde verdachte Abotay B. (46) uit Genk enkel bij het stelen van de ruitenwissers.