Edouard (83): "Hele zomer in flat doorgebracht"

In het Kapucijnenhof - beter bekend als het Weezenhuis - in Tienen is alweer een lift van een van de woonblokken stuk. Het probleem sleept aan sinds 19 juli. Een van de bewoners op de vierde verdieping, Eduard Defeau (83), zit zowat vast in zijn eigen appartement. Gelukkig zorgen zijn zoon en buren voor de nodige boodschappen. KRISTIEN BOLLEN

De trap is erg smal. Edouard kan zich niet vasthouden aan de leuning als hij over het brede gedeelte van de trappen naar beneden wil. - Foto Bollen Het Kapucijnenhof telt zowat 128 appartementen verspreid over verschillende woonblokken telkens met een eigen lift. In een van die woonblokken is de lift al ruim zeven weken stuk. In het gebouw wonen heel wat ouderen en mensen met een handicap of jonge gezinnen met kleine kinderen. De trap is smal en vormt dus zelfs voor de jongeren onder hen al een probleem. Het is namelijk niet eenvoudig om boodschappen naar boven te brengen.





Rompslomp "Tot overmaat van ramp zat mijn zoon in de lift de dag dat hij stilviel", vertelt Edouard (83), 'Warre' voor de vrienden. "Men is hem er nog moeten komen uithalen. Intussen passeerden hier al wel wat techniekers. Het lijkt maar niet te lukken om de lift te herstellen. Eerst was er een verkeerd onderdeel besteld, dan moest er een onderdeel uit Frankrijk komen, wat twee weken duurde. Ook toen dat onderdeel er eindelijk was, lukte de herstelling niet. Want er moet nog een printplaat voor herstelling naar Engeland, wat nog eens een maand in beslag neemt. Enfin, na die hele rompslomp zitten we nog steeds zonder werkende lift."





Smalle trappen "Ik ga intussen niet meer naar buiten. Ik heb het al tweemaal geprobeerd: tweemaal ben ik gevallen op die trappen. Ze zijn zo onhandig als wat! Eigenlijk is het een noodtrap. Dan nog : telkens heb je een smalle en brede kant van de tredes. Logischerwijs neem je de brede kant, maar de leuning staat aan de binnenzijde: de smalle kant ! Zonder me vast te houden lukt het niet, maar dan val je natuurlijk van zo een smalle trede", aldus Edouard.



"Intussen is de zomer zowat voorbij, ik zou toch nog graag eens een frisse neus halen. Toen de lift nog werkte, ging ik verschillende malen per dag naar buiten om een babbeltje te slaan en de hond van de buren eens uit te laten. Dat gaat nu niet meer. Ik zit de hele dag tussen vier muren. Die lift mag stilletjesaan wel eens gemaakt worden", zucht de goedlachse man.



Al zijn wanhopige telefoontjes naar de sociale huisvestingsmaatschappij hebben totnogtoe geen vruchten afgeworpen. Bij de sociale huisvestingsmaatschappij kennen ze het probleem, maar kunnen ze naar eigen zeggen niks doen. "De firma die instaat voor het onderhoud heeft het nog niet kunnen oplossen. Blijkbaar is het probleem wat complexer dan eerst werd aangenomen. Er was blijkbaar ook een kortsluiting in de lift en dat heeft heel wat schade veroorzaakt."