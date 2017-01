"Werkelijk álles is leeggeroofd of kapotgemaakt"

GÜNTHER LEBEGGE (43) KRIJGT IN TWEE WEKEN TIJD DIEVEN IN BEDRIJF ÉN THUIS OVER DE VLOER

De 43-jarige Günther Lebegge uit Goetsenhoven, die laatst deelnam aan het VIER-programma Komen Eten, lijkt nu al de pechvogel van het jaar. Begin deze maand werd ingebroken in zijn bouwbedrijf, gisterennacht was zijn woning langs de Hannuitsesteenweg aan de beurt. De chaos is immens en de buit groot. De daders lieten wel de bijzondere stoelen, bekleed met de huid van Gunthers lievelingskoe Bella, onaangeroerd. KRISTIEN BOLLEN

De daders gooiden de inhoud van alle lades op de grond. Links de 'Bella-stoelen', waarmee Günther uitpakte tijdens zijn deelname aan het VIER-programma Komen Eten. - Bollen Wanneer de diefstal net gebeurde, is niet duidelijk. Zeker is wel dat de dieven hun tijd namen en zeer grondig te werk gingen. "Ik was zaterdag vertrokken voor een weekendje Gent. Toen ik thuiskwam, merkte ik bij het openen van de deur al meteen dat er iets mis was", zegt Günther. "Werkelijk elke kast of lade in huis is opengemaakt en leeggemaakt. Zelfs tot de kelder toe."





De slaapkamer werd volledig overhoop gehaald en zelfs in de keuken trokken de daders elke kast open. Enorme buit Na even rondkijken zag Günther dat de daders een glazen deur insloegen aan de achterzijde van het huis. Hoe groot de buit bedraagt, is momenteel nog niet duidelijk: de lijst met gestolen voorwerpen blijft maar groeien naarmate hij de troep opruimt die de dieven hebben aangericht. "Ze moeten duidelijk wel met meerdere wagens of een bestelwagen geweest zijn, want er is echt heel veel weg: televisietoestellen, geluidsinstallaties, volle flessen sterke drank, merkkledij, dure horloges, een collectie oude gouden munten, een antieke Vuitton-koffer, een elektrische fiets, vier nieuwe autovelgen en -banden... Te veel om allemaal op te noemen eigenlijk. Zelfs in de keuken openden ze elk kommetje en doosje dat ze konden vinden, vermoedelijk dachten ze daar geld aan te treffen. In hun zoektocht naar een kluis - die ik niet heb - hebben ze ook kasten en zelfs een verwarmingstoestel van de muur getrokken."





Ravage Behalve het stelen van waardevolle dingen, richtten de daders ook een ware ravage aan. "De living en keuken liggen vol scherven, alles wat loszat en niet waardevol werd op de grond gegooid...", zegt een moedeloze Günther. "Gelukkig lieten ze wel de unieke 'Bella-stoelen' staan."