"Plaats reserveren? Ik heb toch een ticket gekocht?!"

Voor rolstoelgebruiker Bart Dusart uit Boutersem is de eerste Suikerrockdag in mineur verlopen. Toen hij het rolstoelpodium op wilde, werd hij geweigerd. "Blijkbaar moest ik mijn plaats gereserveerd hebben, maar dat heb ik nooit eerder gedaan en ik kom al bijna 20 jaar naar Suikerrock", zegt Bart. "Dit jaar zal ik dus niet veel te zien krijgen." VANESSA DEKEYZER

Er was al wel wat te doen rond de plaatsing van het rolstoelpodium dit jaar. Het zicht zou niet goed zijn, omdat er standjes van onder meer drankbonnetjes zouden voor staan. Maar dat bleek in de praktijk heel goed mee te vallen. Bart Dusart, al jaren vaste Suikerrockbezoeker, gaf in een eerder artikel dan ook mee dat hij eerst wilde zien van op het podium hoe dit zou meevallen.





"Nieuw van dit jaar?" Maar wat hij niet verwachtte, is dat hij geweigerd werd op dat podium. Toen hij toekwam, vertelden de mensen van Inter, het voormalige vzw Intro, dat Bart zijn plaatsje op voorhand had moeten reserveren. "Dat is nieuw van dit jaar", klonk het. "Ik wist daar niets van", zegt Bart. "Ik heb daar geen enkele mailing over gekregen."



Op de website van Suikerrock staat inderdaad vermeld dat je best een plaatsje moest reserveren voor 22 juli. "Ik heb die vermelding jammer genoeg niet gezien", zegt Bart. "Niettemin is de situatie heel vervelend, want ik betaal evenveel als de rest van de festivalgangers. Ik boek steeds een combiticket voor 95 euro. Helaas zal dat dit jaar weggegooid geld zijn, want van in mijn rolstoel kan ik in de menigte mensen niets zien."