"Alarm zou volgende week geïnstalleerd worden"

Voor dieven was het weekend in combinatie met Kerst de ideale combinatie om toe te slaan. In de regio Leuven-Aarschot-Tienen werden afgelopen weekend wel een 20-tal inbraken vastgesteld. Niet enkel 's nachts, maar ook overdag en op kerstavond zelf werd er volop ingebroken. KRISTIEN BOLLEN

Een van de lege kassalades. - Bollen Eén van de slachtoffers is Andy Reniers uit de Oplintersesteenweg in Oplinter bij Tienen. Terwijl het gezin was gaan feesten bij familie, sloegen de dieven hun slag. De woning werd grondig doorzocht en ze gingen aan de haal met geld en juwelen. Véél geld, zowat zevenduizend euro, die Andy als voorzitter van de voetbalclub Arsenal Oplinter, thuis in bewaring had.



"Om 18 uur waren we uitgenodigd op het kerstfeest bij ons ma", zegt Andy Reniers (46). "Echt laat werd het niet want om 22 uur waren we al weer thuis. Toen we thuiskwamen, bleek dat de achterdeur was opengebroken.... Héél de woning werd doorzocht, werkelijk iedere kamer. Geen enkele kast of lade werd niet doorzocht en de inhoud ervan op de grond gekieperd."





De wanorde in de slaapkamer. - Bollen Kluis "Vermoedelijk troffen de inbrekers de sleutels van de kluis aan en gingen ze op zoek naar de ingebouwde en verankerde kluis. Tja, ze hebben ze gevonden, ook al zat die 'goed verstopt'. De dieven moeten echt hun tijd genomen hebben. In de kluis die ze openden, staken verschillende kassalades met daarin telkens het start- en wisselgeld voor de verschillende tap-ploegen van de voetbalclub Arsenal Oplinter. In iedere lade zit ongeveer een 900 euro. Het voetbalseizoen ligt momenteel stil, hierdoor lagen die kassalades thuis opgeborgen, veilig achter slot en grendel. Al het geld en wisselgeld werd meegenomen, enkel de 'rosse' muntjes lieten ze achter.... net niet genoeg om nog een brood te kunnen kopen."





Nieuwe activiteiten "Zevenduizend euro in één klap weg. Het is als club al zo moeilijk om rond te komen en nu dit! Volgend seizoen gaan we fusioneren met Houtem VW. Twee schuldenvrije clubs in de streek.... Dat waren we toch.... De spelers moeten wel tot op het einde van het seizoen betaald worden. We zullen toch iets moeten ondernemen om terug wat geld in kas te halen. Eventueel op zoek naar nieuwe sponsors ofwel moeten we wat nieuwe activiteiten inlassen."



Niet enkel de club is getroffen door de inbraak, ook Andy en zijn gezin. "Werkelijk alles was een puinhoop. De dieven waren blijkbaar op zoek naar 'makkelijk geld'. De laptops en (auto)sleutels lieten ze onaangeroerd. Persoonlijk ben ik maar een 100 euro cash geld kwijt, maar de juwelen van mijn echtgenote, waaronder de juwelen van op onze trouw zijn ook gestolen. Buiten het materiële is het enorm ongemakkelijk, wetende dat er vreemden in zowat elke hoek en lades zijn geweest."