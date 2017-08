"Zijn passie werd vader fataal"

De 55-jarige man uit Tielt die zondagvoormiddag op de verkeerswisselaar van de E403 en de R8 in Moorsele (Wevelgem) ten val kwam, is aan zijn verwondingen overleden. Luc Boucquet was nochtans een ervaren motorrijder. "Zijn passie is jammer genoeg zijn dood geworden", klinkt het bij zoon Tom. LIEVEN SAMYN

Slachtoffer Luc Boucquet. - Lieven Samyn Zoals wel vaker was truckchauffeur Luc Boucquet er zondagvoormiddag op zijn eentje met zijn motor op uitgetrokken om te genieten van een ritje. Op de verkeerswisselaar van de E403 naar de Kortrijkse ring R8 in Moorsele (Wevelgem) ging het echter fout. Hij verloor de controle en schoof in de bocht tegen de vangrail. Een ambulance en MUG-heli snelden ter plaatse en brachten hem over naar het ziekenhuis maar enkele uren later overleed hij er aan zijn (interne) verwondingen.





Twijfelen Zijn overlijden is een grote klap voor zijn zoon Tom, dochter Annelies en jarenlange levensgezel Denise Schaek uit Meulebeke.



"Nog niet zo lang geleden werd hij op zijn motor al eens aangereden door een voertuig van een vrouwtje", vertelt Tom. "Hij miste toen op een haar een paal. We waren blij dat hij het er toen met 'slechts' een been in het gips vanaf bracht. Het zette mijn vader ook aan het denken. Moest hij op zijn leeftijd nog een nieuwe motor kopen?"





Yamaha R1, nummer 46 "Maar snelheidsmotoren en de motorwegwedstrijden MotoGP waren zijn passie en grote hobby. Hij had ook veel ervaring en ging vroeger af en toe op een circuit rondjes draaien. Toen hij op een tweedehandssite een Yamaha R1 met het nummer 46 van motorcoureur Valentino Rossi zag, was hij opnieuw helemaal verkocht. Hij was zo trots op zijn nieuwe aanwinst. Voor de meeste familieleden was hun laatste ontmoeting met mijn pa toen hij zijn nieuwe aankoop kwam tonen."