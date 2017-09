"We willen een eerlijke tweede kans"

"We begrijpen dat er walging is ontstaan, maar vragen een tweede eerlijke kans", aldus CEO Thomas De Roover De Brauwer van de Debra Group. "We wisten dat we drastisch zouden moeten ingrijpen. De personeelsleden in kwestie zijn ontslagen en er zijn een reeks nieuwe maatregelen doorgevoerd. We konden daarvoor rekenen op de groep Dier & Welzijn van de Thomas More-hogeschool. Zij hielden een externe doorlichting en gaven lessen rond dierenwelzijn aan ruim veertig personeelsleden, van arbeiders tot mensen uit het management."

Extra maatregelen

Het slachthuis maakte eerder al een actieplan bekend dat strenger is dan het convenant rond dierenwelzijn door de Vlaamse overheid is opgelegd.



"Zo weten we nu dat de stand van de oren van een varken aangeeft van waar het denkt dat er gevaar komt. Op die manier kunnen we ons gedrag aanpassen door rustiger te bewegen. De sociale controle is ook toegenomen door de installatie van extra camera's. Er zijn ook spiegels geplaatst omdat varkens groepsdieren zijn en zo geneigd zijn vlugger te volgen. In de hokken hangt ook een extra vernevelingssysteem, varkens beschikken er nu ook over drinkkraantjes en speelkettingen. Het penschiettoestel werd ook vervangen door electronarcose-toestellen. Via een oogreflextest voeren we ook een controle uit op de bedwelming bij 12 procent van de varkens, terwijl dit controleniveau wettelijk vastgelegd is op minimaal één procent." vertelt Animal Welfare Officer Elien Claeys.



Thomas De Roover De Brauwer hoopt met de ingrepen hét modelslachthuis van ons land te worden en wil het grote publiek overtuigen met een opendeurmaand. Op maandag en vrijdag zijn er drie sessies en van dinsdag tot donderdag twee sessies per dag. Inschrijven is aangeraden via www.debra-group.be.