"Wat bezielt die mensen? Hebben we nog niet genoeg afgezien?"

Kurt Van Haudt heeft maandag een bezoek gebracht aan het graf van zijn moeder, samen met zijn twee zoontjes. Tot zijn verbazing merkte hij dat zowel het kerstmanbeeldje als het nieuwjaarskaartje dat zijn zoontjes maakten voor hun oma verdwenen waren. Brent (4) barstte in tranen uit toen papa Kurt de brief nergens meer terugvond. "Wat bezielt die mensen", foetert Kurt. "Hebben we nog niet genoeg afgezien?" SAM VANACKER

Deze nieuwjaarsbrief werd gestolen. - Vanacker Nicole Loos, de moeder van Kurt en de oma van Brent en Jens, overleed eind maart vorig jaar aan de gevolgen van kanker. Nicole werd in het Antwerpse Merksem geboren, maar verbleef de laatste jaren van haar leven bij haar zoon Kurt en schoondochter Katrien in de Hollebeekstraat in Tielt. Kurt maakte er een gewoonte van om haar graf samen met de kinderen regelmatig te bezoeken en op te smukken. Dat verliep altijd vlekkeloos, tot ze maandag op de begraafplaats aankwamen.



"We hadden een mooie blauwe kaars mee om naar aanleiding van Pasen op het graf te zetten", zegt Kurt. "Ik was van plan om het kerstmannetje dat we er vorige keer hadden gezet weer mee naar huis te nemen, maar toen we aankwamen, zag het graf er erg leeg uit. We zijn onmiddellijk beginnen zoeken in de buurt, maar zowel het beeldje als de mooie nieuwjaarsbrief die Brent en Jens op school voor hun bomma geschreven hadden, waren spoorloos verdwenen. En dan sta je daar. Mijn oudste zoontje, die een licht mentale handicap heeft, begon ontroostbaar te wenen. Hoe leg je zoiets uit aan je kind?"





Gebrek aan respect Kurt snapt niet wat de eventuele daders bezielde. Hij is woedend.



"Het gaat me niet om het financiële aspect, want het is nu niet dat dat beeldje zoveel kostte, maar van andermans spullen blijf je toch gewoon af. Het gaat me om het totale gebrek aan respect. Wat gaan die dieven nu in godsnaam doen met een brief van de kinderen aan hun bomma? Alsof we nog niet genoeg afgezien hebben. Als ik de daders ooit te pakken krijg, zullen ze er verdomme niet goed van zijn. Misschien dat het tijd is om eens na te denken over camera's?"