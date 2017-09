"Niet voor gevoelige zielen, maar we zijn blij dat we dit gezien hebben"

Gisteren zijn de poorten van het slachthuis van Tielt voor het eerst opengegaan voor het grote publiek. Drie groepjes van telkens tien bezoekers zagen met eigen ogen hoe de varkens er respectievelijk gelost, verdoofd en doodgestoken werden. De bezoekers reageren opvallend positief. SAM VANACKER

"Die bloedcarrousel was niet voor gevoelige zielen", klonk het bij enkele bezoekers. - Sam Vanacker Vijf maanden en ruim vijftig inspecties na de feiten die het Tieltse slachthuis de bijnaam 'Horrorslachthuis' opleverden, trekt Debra-Meat alle registers open. Bezoekers worden verwelkomd door CEO Thomas De Roover De Brouwer in eigen persoon, waarna het bedrijf kort voorgesteld wordt in een filmpje. Daarna worden haarnetjes, overalls en laarzen verdeeld en worden de bezoekers op sleeptouw genomen door een van de drie Animal Welfare Officers. "Varkens zijn groepsdieren, maar onderling is er een hiërarchie", legt Elien Claeys uit terwijl achter haar de varkens gelost worden. "Hier komen varkens uit verschillende stallen samen en dan durven ze wel eens te vechten om die hiërarchie opnieuw te bepalen. Daar raken soms dieren bij gewond. De ernstig gewonde dieren schoot men vroeger ter plaatse dood met een schietpen, maar dat wapen gebruiken we nu niet meer. Er wordt alleen nog met een elektrocutietang gewerkt." Even verderop worden de varkens in liften gestopt die ongeveer twee minuten in een ruimte vol CO2 hangen. De liften komen terug boven en droppen de verdoofde varkens op een transportband richting de toepasselijk genaamde 'bloedcarrousel'. De varkens worden er aan opgehangen en doodgestoken met een mes.





Een van de varkens blijkt na het transport gewond te zijn. In plaats van met een schietpen wordt het dier gedood met een elektronarcosepen in twee korte stoten, een op het hoofd en een op het hart. - Sam Vanacker Gewend aan bloed "Die bloedcarrousel was niet voor gevoelige zielen, maar al bij al zijn we erg blij dat we het gezien hebben", zeggen Georgette (68) en Jean-Paul (69). Het koppel is afkomstig van Ronse, maar heeft familie wonen in de Hondstraat. "In het slachthuis van Ronse is er ook ooit eens een opendeurdag geweest, maar daar hebben we geen één varken gezien. Dit was wel de moeite waard. Of we tegen het bloed kunnen? Iemand van de familie was onlangs bijna zijn pink kwijt na een ongelukje met een elektrische zaag. Een beetje bloed zijn we dus wel gewend."