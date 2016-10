"Complot kostte me heel wat slaap"

Een beeld uit de aflevering zelf: het commentaar van Hélène - 'ik denk dat ik zot word' - is veelzeggend. - één

Samen met haar beste vriendin Charlotte nam Hélène in december deel aan de selecties voor een nieuw één-programma. Maar ze wist helemaal niet wat ze zich daarmee op de hals haalde.



"Het ging om een programma waarbij men op zoek ging naar het tofste duo van Vlaanderen", vertelt Hélène. "Toen we te horen kregen dat we niet geselecteerd waren, was ik best wel teleurgesteld. Ik reageerde zelfs dat ze niet wisten wat ze misten." Maar Hélène wist zelf nog veel minder dat dit telefoontje pas het begin van een gigantische samenzwering was, en die selecties een dekmantel voor een ander programma.



Haar beste vriendin en haar vriend Jeroen kregen namelijk te horen dat ze wel degelijk geselecteerd waren, maar voor een programma van een totaal ander kaliber: 'Sorry voor alles'. In maart werd Hélène een maand lang gevolgd door verborgen camera's. Zij wist van niets, tot een pashokje op een stockverkoop plots transformeerde tot een televisiestudio en Adriaan Van den Hoof haar mee terug nam in de tijd. Nochtans waren er in die maand heel wat bevreemdende zaken gebeurd die ervoor zorgden dat Hélène zich volop vragen begon te stellen. "Vanaf wat later de eerste opnamedag bleek was ik enorm achterdochtig", zegt Hélène. "Ik had het gevoel dat ik gevolgd werd, maar iedereen in m'n omgeving suste me."



Tijdens die heimelijke opnames trok Hélène naar een expo met afgrijselijke kunstwerken, kreeg ze een wormenburger voorgeschoteld door haar favoriete Thuis-actrice Marleen Merckx, zag ze tijdens een helikoptervlucht bizarre boodschappen op het dak van haar huis, dook Koen Crucke op en tijdens de uitzending ontdekte ze zelfs dat Jo Vally tijdens haar afwezigheid een housewarming bij haar thuis georganiseerd had. "Op den duur volgden de bizarre situaties zich zodanig snel op dat ik amper nog de tijd had om er echt over na te denken. Maar ik heb echt slaap gelaten omdat ik wou weten wat er gaande was. Ik ging echt op zoek naar antwoorden. Zo gebruikten de mensen van de televisieploeg aanvankelijk hun eigen namen. Ik googlede hen en kwam zo te weten dat de televisie er voor iets tussen zat. Maar wat precies bleef altijd onduidelijk."