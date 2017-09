Rookmelder redt 15 levens

In de Heuvelstraat is gisterennacht een woning volledig uitgebrand. De twee aanpalende huizen gingen eveneens in de vlammen op en zijn onbewoonbaar. De bewoners konden net op tijd de woningen verlaten, maar liepen ernstige rookintoxicatie op. Drie mugteams, vijf ambulances en brandweerkorpsen snelden ter plaatse. KRISTIEN BOLLEN

Iets voor 2 uur vorig nacht brak de brand uit. - Foto Bollen Iets voor 2 uur vorige nacht werd de brandweer opgeroepen voor een brand in de Heuvelstraat. Toen het team ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al hevig om zich heen. Cindy Desmet, de bewoonster van de middelste woning, was wakker geworden van het rookalarm. "Ik wekte mijn echtgenoot en haalde mijn dochtertje uit bed. Vervolgens ben ik als een gek op de deuren van de buren gaan kloppen om hen te waarschuwen", vertelt ze.



De brandweer kon niet verhinderen dat het pand, waar drie wooneenheden in zijn gevestigd volledig in de vlammen opging. De 15 bewoners van de drie woningen werden naar de ziekenhuizen van Diest, Tienen en Leuven gebracht, omdat ze rook ingeademd hadden. Kort na de middag mochten ze het ziekenhuis verlaten en werden ze tijdelijk opgevangen in het lokaal dienstencentrum Zonnedries.





Dankzij de rookmelder van Christophe Dehaan en Cindy Desmet (hier met dochtertje Eliane) konden de vijftien bewoners net op tijd buiten geraken. - Foto Bollen Dieren gered De verslagenheid bij de gezinnen is groot. "De rook kwam door de muren, voor we het beseften waren we omgeven door vlammen en lichtflitsen van de elektriciteit. Op handen en voeten zijn we langs de achterzijde en door de tuintjes toch buiten geraakt", vertellen Nancy Uyttebroek en Johan Schepers. "Daar stonden we dan in ons nachthemdje en slip." Bjorn (25) en Joran (22) , de twee oudste zonen van Nancy keerden zelfs terug om de dieren te redden. "We konden uiteindelijk vijf Chihuahua's, vier pups en onze labrador in veiligheid brengen. Helaas was de rook en hitte niet te harden. Een kat kon ik nog net door het badkamerraam gooien, maar voor twee pups en de twee dwergpapegaaien was het te laat", vertelt Bjorn. "De kat hebben we voorlopig nog niet teruggezien, hopelijk overleefde zij het inferno."





Geen brandverzekering Verder zijn de gezinnen alles kwijt: bezittingen, herinneringen en ook hun wagens die voor de deur geparkeerd stonden. Bovendien beschikten ze niet over een brandverzekering. "De huisbaas wilde de woningen vroeger al verhuren via een maatschappij, maar dat kon niet, omdat ze niet aan alle eisen voldeden. Toen wij een verzekering wilden afsluiten, moesten we allerhande attesten opvragen bij de huisbaas, maar die kon ze niet voorleggen. Hij beloofde om het in orde te maken, maar in de tussentijd kregen wij geen brandverzekering. We zijn hier dus dubbel de pineut", vertellen ze.



Ook de rookmelders in de woningen waren niet optimaal. "Als we een bad lieten vollopen, ging dat ding al af", zegt bewoner Christophe Dehaan. "Net als de buren koppelden we die dus af, maar ik installeerde wel een nieuwe. Een investering die het meer dan waard bleek, want die ene melder heeft liefst 15 mensenlevens gered." Buren Nancy Uyttebroek en Veerle Nijs zijn Christophe en zijn vrouw Cindy dan ook erg dankbaar. "Hun rookmelders hebben onze levens gered. Als we nog maar vijf minuten later de brand hadden opgemerkt, waren we allemaal omgekomen."