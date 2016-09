Iedereen wil plots zwevende trap zien

TIELT-WINGE - Sinds de Vlooybergtoren zo prominent in beeld is gekomen in de Vier-serie 'Callboys', vinden meer en meer mensen de weg naar de opmerkelijke uitkijktoren. "De voorbije zondagen kon je er over de koppen lopen", zegt schepen van Toerisme Yvette Duerinckx (sp.a). Dat zorgt af en toe zelfs voor verkeersproblemen. "De smalle toegangsweg naar de toren is immers niet voorzien op zoveel verkeer." GEERT MERTENS

Enkele leerlingen gingen bovenaan de trap een kijkje nemen naar het uitzicht. - Bollen Het is de voorbije dagen al geweest druk aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge. Sinds het in beeld kwam in de Vier-serie Callboys lijkt iedereen de zwevende trap van nabij te willen zien. Het bouwwerk van ruim 20 meter lang en 11 meter hoog spreekt dan ook tot de verbeelding. Het werd in 2013 ontworpen door een ingenieursbureau en op één van de hoogst gelegen locaties van het Hageland geplaatst om voor een schitterend uitzicht te zorgen.





Een beeld van de trap in de serie Callboys. - rv Fallussymbool Behalve een imposante uitkijktoren is het ook het perfecte fallussymbool. Of toch volgens regisseur Jan Eelen, die er een aantal scènes opnam voor 'Callboys'. "Een vriend van Eelen, die in Tielt-Winge woont, bracht hem op het idee", zegt schepen Yvette Duerinckx. "De productie van Vier contacteerde ons bijgevolg een tijdje geleden met de vraag of ze mochten filmen aan de Vlooybergtoren. We waren dus op de hoogte, maar hadden niet verwacht dat de toren zo prominent in beeld zou komen."





Helena en Nicolas uit Leuven pasten hun fietstocht aan om de toren te kunnen bewonderen. - Bollen Plezant voor kinderen En of iedereen de toren gezien heeft. Sinds kort is het er met momenten over de koppen lopen. Wielertoeristen houden er een hun tussenstop, groepjes jongeren komen speciaal afgezakt en zelfs scholen maken er een educatief uitstapje van.



Maar niet alleen fans van de serie komen een kijkje nemen, ook grootouders met jonge kinderen. Zo zakte Jeanine Cools uit Leefdaal, samen met kleinkinderen Siebe (6) en Niels (8) Matté uit Gelrode, naar de toren af. "We wisten eigenlijk niet dat de toren hier stond", zegt Jeanine. "Pas toen het op televisie verscheen, hebben we het opgezocht. We wilden eens kijken hoe de toren er in het echt uitziet." De kinderen vonden het alvast plezierig om de trap te beklimmen. "In totaal 57 treden", klinkt het. Naar de uitzendingen van Callboys mogen ze evenwel nog niet kijken. "Dat is sowieso wat te laat op de avond voor hen", lacht Jeanine.



Ook een groep kinderen, dat samen een verjaardagsfeestje vierde, kwam een kijkje nemen. "Niet per se omdat de toren nu op televisie te zien is, maar gewoon omdat het een opmerkelijk bouwwerk is", klonk het bij de begeleidende volwassenen. "Er is wel een pak meer volk in vergelijking met vroeger."