Drie gezinnen, samen vijftien mensen, zijn alles kwijt na de hevige woningbrand van maandagnacht in de Heuvelstraat. Schrijnend nieuws, dat evenwel weinigen onberoerd laat. Een eerste inzamelactie werd prompt op poten gezet in het Sociaal Huis, waar men zowat bedolven werd onder de giften. "Ongelooflijk hoeveel goede mensen er nog zijn", klinkt het bij de slachtoffers. KRISTIEN BOLLEN

Raymond Niclaes bracht zelfs een microgolfoven mee. - Bollen De brand brak maandagnacht uit in een woning die onderverdeeld was in drie eenheden. De drie gezinnen werden overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze behandeld werden voor rookintoxicatie. Daarna werden ze tijdelijk opgevangen in het dienstencentrum. Verschillende inwoners brachten daar al in de loop van de dag kledij binnen, wat meer dan welkom was. De gezinnen zijn immers alles kwijt. Hoewel goedbedoeld, was er van enige georganiseerde hulpactie echter nog geen sprake. Daarom vroeg een inwoner van Tielt-Winge of hij geen algemene oproep mocht lanceren.



"De oproep werd gelanceerd via de Facebookpagina van de gemeente", vertelt OCMW-secretaris Jeannine Coekaerts. "Vandaag (gisteren, red.) is het Sociaal Huis doorlopend open tot 19 uur. Sinds deze ochtend (gisterochtend, red.) zijn onze mensen volop in de weer om al die kledingstukken uit te pakken en te sorteren. We hebben ook al heel wat beddengoed, sanitaire benodigdheden zoals handdoeken, schoenen, schoolmateriaal, speelgoed en kleine huisraad. Te veel eigenlijk... Maar dat is geen probleem. We gooien niets weg, maar houden de 'overschot' om in de toekomst anderen te helpen."





Noodwoningen Twee van de drie gezinnen konden intussen al een noodwoning betrekken. "Het gezin met vijf kinderen verblijft momenteel nog in een hotel", vervolgt Coekaerts. "Maar ook voor hen hopen we natuurlijk zo snel mogelijk een noodwoning te vinden. Die noodwoningen zijn ook bemeubeld, dus grote huisraad hebben ze voorlopig niet nodig. Maar wanneer de gezinnen in de hopelijk nabije toekomst een nieuwe woning toegewezen krijgen, zullen ze daar wel nood aan hebben. We hebben ook al enorm veel telefoontjes gekregen van mensen die bedden en zelfs hele salons aanbieden. Die spullen laten we voorlopig nog niet overkomen wegens plaatsgebrek, maar we hebben de nodige gegevens van de gulle schenkers wel genoteerd. Morgen (vandaag, red.) zullen we ook een bericht uitsturen met de vraag om geen spullen meer te brengen. Als er later toch nog nood blijkt te zijn aan iets specifieks, dan zullen we opnieuw een gerichte oproep verspreiden. Het is alleszins hartverwarmend om vast te stellen dat er nog altijd zo'n groot solidariteitsgevoel onder de mensen leeft."