Wouter kweekt reuzenpompoen van 700 kilogram

Verscholen in een serre achter de huizen in de Nonnenbosstraat in Wanzele kweekt Wouter De Wever (29) uit Ternat reuzenpompoenen. "Toen ik 10 jaar was, heb ik mijn eerste pompoen gekweekt en elk jaar werden die iets groter", vertelt hij. Nu heeft hij er een van zevenhonderd kilogram in zijn serre liggen.

Tot vorig jaar haalden de pompoenen van Wouter gewichten tot vijfhonderd kilogram. "Maar dit jaar kweekte ik voor het eerst in een serre en het verschil is immens. Ik schat dat dit exemplaar tussen 650 en 700 kilogram weegt."



Definitief uitsluitsel over het gewicht volgt dit weekend. "Zaterdag neem ik deel aan een wedstrijd in het Duitse Lomar en ik hoop op een plaats in de top drie. Een wereldrecord is het in elk geval niet, want de grootste pompoen ooit woog net geen 1.200 kilogram. Ik moet dus nog wat vooruitgang maken", lacht Wouter. Speciale geheimen heeft hij overigens niet. "Via een druppelsysteem kreeg de reuzenpompoen dagelijks tussen 300 en 500 liter water. En zoals mijn vader me geleerd heeft, ben ik er dagelijks twee tot drie uur mee bezig. Die tijd gebruik ik vooral om de ranken goed te leggen en de bloemen in de gaten te houden, zodat ik op het juiste moment kan bevruchten."



Het zaad voor deze pompoen was overigens van goede komaf. "Ik gebruikte zaad van een wereldkampioen die 1.057 kilogram woog. Na al die jaren ben ik nog altijd verstomd dat een bloem een klein bolletje kan worden dat uiteindelijk uitgroeit tot een reuzenpompoen."



Wat er na de wedstrijd met de pompoen gebeurt, is nog onduidelijk. "Bij een podiumplaats blijft hij in Duitsland om tentoongesteld te worden."



En voor wie het zich afvraagt: de pompoen is niet geschikt om soep van te maken. "Daarvoor zit er te weinig smaak in." (KMJ)