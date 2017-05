Verongelukt zes weken na huwelijk

Onbeantwoord sms'je

Yves Sienaert was pas zes weken geleden gehuwd met zijn vriendin Wendy waarmee hij al enkele jaren samen was. "Ze heeft hem nog een berichtje gestuurd om te vragen of hij op tijd thuis zou zijn voor het eten. Hij reageerde echter niet en ze dacht dat hij met de motor aan het rijden was. Ze hoorde wel de hulpdiensten voorbijkomen in de straat, maar besteedde er verder geen aandacht aan. Pas toen plots de politie aan de deur stond, vielen de puzzelstukken in elkaar en besefte ze wat er gebeurd was."



Yves Sienaert laat ook een dochter Bieke na uit zijn eerste huwelijk. Voor de familie Sienaert, afkomstig uit Zwijndrecht, is het een zoveelste klap in enkele jaren tijd. "Onze vader is tien jaar geleden bij een auto-ongeval omgekomen in Duitsland en dag op dag twee jaar geleden vertelde onze moeder dat ze kanker had. Nog geen twee weken later was ze dood. In totaal zijn we al negen familieleden verloren in korte tijd."



Kelly en Sharon omschrijven hun broer als een levensgenieter met een peperkoeken hart. "Hij heeft een moeilijke jeugd gehad en sukkelde ook met zijn gezondheid. Door rugproblemen kon hij niet meer gaan werken, maar op de motor had hij geen pijn. Motorrijden was zijn grote passie. Hij had nog maar net een nieuwe motor gekocht en had die afgelopen week laten zien aan vrienden en familie. Yves heeft in zijn leven heel wat moeilijke wateren moeten doorstaan, maar de laatste jaren zat hij goed in zijn vel. Hij was net getrouwd, was apetrots op zijn nieuwe motor, zorgde als een moederkloek voor zijn vier poezen en je zag dat hij gelukkig was. Na het nieuws van zijn dood komen er enorm veel reacties van mensen die hem kennen. Niet als Yves, maar wel als 'De Rosse' zoals zijn bijnaam was sinds zijn jeugd. We staan er zelf van versteld hoeveel vrienden hij overal had. We horen van iedereen hetzelfde verhaal en dat is dat hij altijd klaar stond om te helpen. Zo zullen ook wij hem blijven herinneren", zeggen zijn zussen.



Er is geen uitvaartplechtigheid, maar wel een samenkomst zaterdag om 13.45 uur op de parking B van het crematorium Heimolen in Sint-Niklaas. Vervolgens wordt zijn urne om 14 uur begraven aan een jong boompje in een bomenveld.