'Klikspaan' (17) bijna doodgeknuppeld

Een 17-jarige jongen is met een baseballknuppel zwaar toegetakeld nadat hij met een smoes naar de woning van een vriend was gelokt. Nico Y. (20) dacht dat de jongen hem had verraden bij de politie en wou hem een lesje leren. De knaap verkeerde even in kritieke toestand. De dader wordt beschuldigd van poging doodslag. KRISTOF PIETERS

De feiten gebeurden in de nacht van dinsdag 28 februari op woensdag 1 maart in de woning van Nico Y. in de Paardebloemstraat in Stekene. Wie de hulpdiensten alarmeerde, is niet duidelijk, maar de politie van de zone Waasland-Noord werd alleszins opgeroepen om een kijkje te gaan nemen in het huis. Ze troffen er de 17-jarige jongen zieltogend aan onder een bed. Hij was zwaar toegetakeld met een baseballknuppel en gekneveld met tape. De tiener werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Nico Y. wordt beschuldigd van poging doodslag. - Kristof Pieters Uitgebreid strafblad De politie pakte meteen een verdachte op. Het gaat om de 20-jarige bewoner Nico Y. Hij is geen onbekende voor politie en gerecht. De man werd in het verleden al veroordeeld voor een zware vechtpartij op de Houtbriel in Sint-Niklaas. Hij ging daarbij tekeer met een stukgeslagen glas en sloeg zijn slachtoffer enkele tanden uit. In juli vorig jaar stond hij ook nog terecht voor opzettelijke slagen aan minderjarigen en het terroriseren van de leerlingen, leerkrachten en directie van zijn school VTS3 in Sint-Niklaas. Nico Y. werd ook gelinkt aan een criminele jongerenbende die de stationsbuurt van Sint-Niklaas terroriseerde. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij dus al een erg uitgebreid strafblad.



Volgens de eerste resultaten van het onderzoek had Nico Y. dinsdagavond de jongen met een smoes naar zijn woning gelokt. Hij was uit op wraak omdat hij de 17-jarige ervan verdacht de politie te hebben ingelicht over de verblijfplaats van zijn vriendin. Het 15-jarig meisje was gaan lopen uit een instelling en was eerder die dag opgehaald door de politie op een schuiladres. Volgens Nico Y. had de 17-jarige jongen één van zijn vrienden opdracht gegeven dat adres door te bellen naar de politie.