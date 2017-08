"Zelfs basisschool is jachtgebied!"

Schietinactie.be

"Het college wil alle gemeentelijke eigendommen laten uitkleuren uit de jachtplannen en zal hiertoe een aanvraag indienen bij de arrondissementscommissaris. Hij is bij wet verplicht om in te gaan op onze vraag. Daarnaast zal de gemeente via haar website en het gemeentelijk blad haar inwoners informeren over het bestaan van de jachtplannen en wat men als burger kan ondernemen om woning en tuin te laten uitkleuren als jachtgebied. Ons initiatief is dus tweeledig: naast onze eis aan de arrondissementscommissaris willen we onze inwoners informeren over wat hun rechten zijn om uit deze hallucinante situatie te geraken", zegt Vandevenne.



Wat kunt u als inwoner persoonlijk doen om uw perceel te laten uitkleuren? Dit kan via de website schietinactie.be van Vogelbescherming Vlaanderen. Daar vult u een formulier in en laadt u een eigendomsbewijs in. Al meer dan 1.000 Vlamingen dienden een aanvraag in. Daaruit is gebleken dat 719 van de 922 percelen onterecht waren ingekleurd als jachtgebied.