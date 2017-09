Zes maanden zwangere boerin (24) kan zichzelf als bij wonder uit beerput hijsen

De 24-jarige Lore H. was maandag in de vooravond moederziel alleen aan de slag op het landbouwbedrijf langs de Tolstraat. "Ze was bezig met het wegdrijven van een vijftigtal varkens toen de stalvloer het plots begaf", vertelt de mama van Lore. "De dieren vielen in de beerput. Lore kon zich op het laatste nippertje vastklampen aan een muur in de beerput. Tot aan haar knieën zat ze in de uitwerpselen. Ze slaagde erin om naar de kant te manoeuvreren, naar een punt waar ze vaste grond onder de voeten had. Hoe ze het flikte, weten we niet, maar daarna kon ze zichzelf als bij wonder uit de beerput hijsen." Een huzarenstukje, want de 24-jarige vrouw is ruim zes maanden zwanger van haar eerste kindje. De bevalling is uitgerekend voor 28 november. "Lore werd naar het ziekenhuis gebracht", vertelt haar mama. "Ze is niet gewond en ook de baby is ok. Maar ze is wel flink geschrokken. Wellicht kreeg ze door de adrenaline onwaarschijnlijk veel kracht om op eigen houtje uit de beerput te klauteren. Ze heeft veel geluk gehad. Was ze net zoals de varkens helemaal in de uitwerpselen gevallen, dan had ze het niet overleefd. Bovendien raak je heel snel bedwelmd door de ammoniakdampen." Het duurde maandagavond nog ettelijke uren voor de brandweer alle dieren had weggehaald. Heel wat varkens overleefden de val niet.



Drie jaar geleden stierven twee mannen in Alveringem in gelijkaardige omstandigheden toen ze een beerput wilden schoonmaken en bedwelmd raakten door de gassen. Ook in oktober 2014 liep het fout toen landbouwer Danny Heggerick uit Tielt besloot om in zijn beerput af te dalen. Hij wilde een twintigtal varkens redden die door de stalvloer waren gezakt, maar raakte ook bedwelmd door ammoniakdampen. De vijftiger werd net op tijd gered. (VHS)