Auto na drie jaar weer in België

Jasper Seys en Sarah Matthieu krijgen binnenkort hun Citroën DS3 terug die in mei 2014 werd gestolen. "Anderhalf jaar na de diefstal wisten we al dat de wagen was teruggevonden", zegt het koppel. "Maar toen bleek hij plots weer spoorloos." De zaak kwam de voorbije weken plots in een stroomversnelling. "Al kost dat wel een pak centen uit eigen zak", zucht Jasper. HANS VERBEKE

De gestolen en beschadigde Citroën DS3 stond maanden stof te vergaren bij een takelbedrijf in de buurt van Lyon. - Hans Verbeke Een paar dagen nadat de boorddocumenten uit de Citroën DS3 van Jasper en Sarah werden gestolen, verdween op 10 mei 2014 ook de wagen zelf. "We koesterden geen hoop om de wagen ooit terug te zien, maar anderhalf jaar later hing de politie plots met goed nieuws aan de lijn", zegt Jasper. "Alleen kon niemand ons zeggen bij welke depannagedienst de auto stond. Ondanks herhaalde tussenkomsten van onze verzekeringsmaatschappij en een advocaat in Frankrijk slaagden we er niet in het mysterie te ontrafelen. We werden constant van het kastje naar de muur gestuurd. We hadden de moed al opgegeven, toen we vorige week plots weer goed nieuws kregen. Volgens onze verzekeraar stond de wagen in de buurt van Lyon en was hij op 9 januari vrijgegeven. Voor de Franse politie kon alles vanaf dan niet snel genoeg afgehandeld worden. Misschien heeft dat wel te maken met het feit dat we even voordien een consumentenprogramma op de radio hadden ingeschakeld, in een wanhoopspoging om de zaak op te lossen."





Kosten Jasper en Sarah kregen vanuit Frankrijk een mailtje met uitleg, maar ook met een schadebestek. "Er staken foto's bij van onze wagen, waar we overigens al lang om gevraagd hadden. Daaruit bleek dat onze auto heel wat schade had opgelopen. Zo zijn er krassen in het koetswerk, is een voorlicht vernield en zit er een enorme deuk in het kofferdeksel. De takelaar wil de schade herstellen, maar dat zal 2.200 euro kosten. Bovendien rekent hij ons sinds 2 januari ook 24 euro per dag stallingskosten aan. Allemaal geld dat we zelf moeten betalen. De verzekeringsmaatschappij wil niet tussenkomen omdat de dief nog onbekend is."





Dubbel gevoel Jasper en Sarah schatten dat het hen drieduizend euro zal kosten om hun wagen weer in België te krijgen en te herstellen. "Veel geld voor een auto die in november 2010 werd ingeschreven. Ondertussen hadden we natuurlijk al lang een andere wagen gekocht. Maar we waren natuurlijk verplicht de wagen terug te nemen. Je kunt niet jarenlang inspanningen doen om dan uiteindelijk te zeggen dat je de hem niet meer wil. Toch blijven we met een dubbel gevoel achter. Onze inspanningen en die van de verzekeringsmaatschappij hebben uiteindelijk wel iets opgebracht, maar wat kopen we daar mee? Het heeft ons uiteindelijk alleen maar nog meer geld gekost", besluit Jasper.