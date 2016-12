"Ik snap niet waarom iemand zoiets doet"

Vandalen hebben het graf van de moeder van Francesco Vanderjeugd beschadigd. Het houten kruis, met haar naam en foto op, is verdwenen van de gemeentelijke begraafplaats. "Ik kan er niet bij waarom iemand zoiets zou doen. De daders raken niet alleen mij, maar mijn hele familie", zegt een aangeslagen burgemeester. Hij plaatste gisteren een emotionele oproep op Facebook om het kruis terug te vinden. VALENTIJN DUMOULEIN

Burgemeester Vanderjeugd plaatste een emotionele oproep op Facebook om het gestolen kruis van het graf van zijn moeder terug te brengen. - Facebook Christine Vanoplynus (64), de moeder van burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld), overleed op 22 september aan de gevolgen van een slepende ziekte. Na de uitvaartplechtigheid kreeg ze een laatste rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats in Staden, maar amper drie maanden later hebben vandalen haar graf geschonden. "Het was mijn tante die ontdekte dat het houten kruis, met de naam en foto van mijn moeder, verdwenen was. Ze bezocht het graf op kerstdag", vertelt een aangeslagen burgemeester Vanderjeugd. "Ze heeft meteen de familie verwittigd. Mijn vader, mijn zus en ik hebben het hele kerkhof afgezocht, maar niks gevonden. Het kruis is doelbewust weggehaald, en dat maakt het nog erger. Het is een zeer vuile streek. Ik kan er niet bij waarom iemand zoiets zou doen. Ik hoop dat de daders weten dat ze hiermee niet alleen mij, maar ook mijn hele familie raken. Dat het kruis in de kerstperiode is verdwenen, maakt het nog pijnlijker, gezien de waarde die mijn moeder hechtte aan de symboliek van het kruisteken."





Grafschennis "We hebben in het verleden al te maken gehad met grafschennis op het kerkhof, maar toen waren er telkens meerdere gevallen. Nu is alleen het graf van mijn ma gevandaliseerd. Dat is vreemd. Dit voelt dan ook heel persoonlijk aan. Bovendien ligt haar graf niet in een hoofdrij. Je moet het al weten zijn. Ik heb geen flauw idee in welke richting ik de dader moet zoeken. Mijn vader heeft bij de politie klacht tegen onbekenden ingediend, maar we koesteren weinig hoop dat de daders zo gevonden worden. Een kerkhof is een openbare plaats, waar iedereen toegang tot heeft, dus het is zoeken naar een speld in een hooiberg."



Vanderjeugd lanceerde gisteren een emotionele oproep om het kruis terug te brengen: "Net voor kerst werd het kruis voor het graf van mijn recent overleden moeder uit de grond getrokken. Sindsdien is het spoorloos. Ik hoop dat de dader(s) weten dat ze hiermee niet alleen mij, maar ook mijn hele familie en al wie mijn moeder lief had raken. Mocht iemand het kruis terugvinden, gelieve dit te melden, opdat haar graf in ere hersteld kan worden", postte hij op Facebook.