Moslimgemeenschap ruimt zwerfvuil feestvierders op

"De vorige jaren haalden ze 500 kilo op, nu komen we aan zo'n 300 kilo", vertelt Jean Detraux, de controleur van de werken bij de reinigingsdienst. De afvaloogst omvat naast lege bierblikjes veel zakjes chips en friet, al of niet met een kwak mayonaise er nog in. Ook veel slingers en afval van vuurwerk dat in de oudejaarsnacht werd afgestoken, werd door de Ahmady- aanhangers opgeraapt. De zowat dertig zakken met afval werden nadien door twee stadsarbeiders opgehaald. Een van de gelegenheidsopruimers was Zaid Tariq (25) uit Sint- Truiden. "Ik doe al voor de elfde keer mee aan de opruimactie op nieuwjaarsdag", liet hij weten. "Het is m'n eerste goede daad van het jaar. Kwestie van het nieuwe jaar goed in te zetten. Het is ondertussen al een traditie geworden. En ik maak me ook nuttig door de stad proper te houden". Het stadsbestuur laat zich ook niet onbetuigd bij deze nobele actie. "Alle deelnemers krijgen een kop koffie of thee. En ze mogen kiezen uit croissants of chocokoeken", aldus Jean Detraux. (LXB)