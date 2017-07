Buit overval in schoendoos ontvangen

Victorine was maandagnamiddag rond 15 uur naar Sint-Truiden gereisd om nieuwe schoenen te kopen voor een trouwfeest. Aan het station, ter hoogte van het rusthuis, werd ze plots aangesproken. Dochter Isabelle Vanlaer (40): "Een man van Afrikaanse origine vroeg haar in het Frans en Engels om geld. Mijn moeder zei hem dat ze er geen had. Plots rukte hij haar handtas af en nam de vlucht."



Gelukkig had ze nog haar busabonnement in haar jaszak en raakte ze zo aan het station van Landen waar de stationschef haar verder hielp en ze haar dochter kon opbellen. "Toen ik het nieuws hoorde, belde ik familie op die haar ging ophalen. Zelf reed ik naar de stationsbuurt in Sint-Truiden op zoek naar de dader of naar haar handtas, maar ik vond niets."



Woensdagavond trof de dochter, die in Zoutleeuw woont, een briefje aan van bpost voor een pakketje. "Gisterochtend ging ik het ophalen in het postkantoor in Landen. Het was een schoendoos met een deel van de buit. Haar Delvaux-portefeuille met wat klantenkaarten. Verder nog een geldbeugel zonder de 'rosse centjes', een tasje met privé-spullen zoals wat familiefoto's en overlijdensberichten, iets waar ze emotioneel enorm aan gehecht is. Haar geld en bankkaart zaten er niet bij. Haar iPhone, een andere geldbeugel en de handtas zijn ook spoorloos. Wel zat er de gsm van haar overleden echtgenoot in die ze steeds op zak had, weliswaar zonder sim-kaart."