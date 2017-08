Bewaking aan Sociaal Huis

OCMW-voorzitter Pascal Monette wil een veiligheidsfirma inhuren en dit met slechts één doel: de bevolking beschermen tegen nog meer gevallen van agressie. De vraag is hoe dit op de meest efficiënte manier mogelijk is. "Ik heb samengezeten met het OCMW-bestuur om oplossingen te zoeken", zegt Monette. "Zulke taferelen kunnen we alleszins niet meer tolereren. Op het moment van het voorval zaten er zelfs kinderen in onze speelhoek. Gelukkig vielen er geen gewonden. Dit is alleszins een situatie die schreeuwt om maatregelen."



De open opstelling van het Sociaal Huis blijkt vandaag de keerzijde van de medaille te zijn. "We profileren ons huis als een plek waar iedereen welkom is, maar als voorzitter moet je één kaart trekken en na dit voorval is dat die van de bescherming. Het is te vaak gebeurd dat er mensen binnenkwamen die hun kookpunt hadden bereikt. Er zijn trouwens personen die we enkel nog toelaten onder politiebegeleiding."



Het Sociaal Huis heeft vandaag een alarmsysteem en de medewerkers hebben een noodknop aan de onderkant van hun bureau. Dit blijkt dus niet voldoende te zijn. Monette sluit niet uit dat er in de toekomst veiligheidsmensen aan de ingang van het Sociaal Huis zullen staan. "Het zou een primeur in België zijn, maar dan eentje om niet fier op te zijn. Het mag in ieder geval geen weken duren vooraleer er maatregelen komen. Het Sociaal Huis moet zo snel mogelijk weer een veilige uitstraling hebben.



In samenwerking met de politie moet er ook een nieuw veiligheidsprotocol op poten worden gezet."