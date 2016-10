Arbeider stikt in koelcel

Niemand begrijpt waarom de 36-jarige arbeider Jo Vanoirbeek uit Zepperen gisteren een van de koelcellen van de Veiling Haspengouw binnenging. Iedereen weet dat het zuurstoftekort er erg gevaarlijk is. De dertiger stikte vrijwel meteen. Een collega die hem probeerde te redden, moest zelf gered worden. JIMMY DE SCHRIJVER

Het dodelijke arbeidsongeval gebeurde in de Veiling Haspengouw aan de Tongersesteenweg. - Jimmy De Schrijver De Veiling Haspengouw slaat het fruit op in grote silo's met enorme koelcellen. "Het fruit wordt onder ULO-bewaring opgeslagen", zegt een collega. "Dat is Ultra Low Oxygen-bewaring met een heel laag zuurstofgehalte en een verhoogd CO2-gehalte. De gasdichte bewaarcellen vertragen het rijpingsproces van de appelen zodat ze langer bewaren. Je kan een koelcel alleen binnengaan als je een bepaalde procedure volgt, want zonder zuurstof houd je het er maar enkele seconden vol." Normaal gezien worden de koelcellen pas geopend als het fruit getransporteerd moet worden. "Want zodra je de koelcellen opent, komt er zuurstof binnen en begint het rijpingsproces", legt de arbeider uit. "Het is daarom ook een raadsel waarom Jo naar binnen is gegaan en wat er precies is fout gegaan." De dertiger ging via een luik een van de cellen binnen en werd vrijwel onmiddellijk onwel door het zuurstoftekort. Jo Vanoirbeek stikte en zakte in elkaar.





Collega ook in ademnood Een collega probeerde de bewusteloze man nog te helpen, maar kwam zelf in ademnood. "Die collega is buiten levensgevaar", zegt CEO Marijke Vanderstukken van Veiling Haspengouw. "Hij zal de nacht nog in het ziekenhuis doorbrengen, maar hij zal volledig herstellen." Toen de hulpdiensten ter plekke kwamen, kon voor Jo Vanoirbeek geen hulp meer baten. "We hebben nog geprobeerd om hem zuurstof toe te dienen, maar het haalde niets meer uit", zegt brandweerofficier Dirk Odeurs. "Hij was al overleden."





Wat is er gebeurd? De arbeidsinspectie ging ter plekke om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan. Het is duidelijk dat de normale procedures niet gevolgd werden, maar wat er precies is gebeurd, zal het onderzoek moeten uitwijzen." Bij Veiling Haspengouw is de verslagenheid groot. "In de eerste plaats willen wij nu ons medeleven betuigen aan de familie en de collega's van beide slachtoffers", zegt CEO Marijke Vanderstukken. "Dit is gebeurd binnen een kleine en hechte organisatie, het is voor iedereen een vreselijke klap. We willen nu vooral de nabestaanden alle mogelijke steun bieden. Wat er precies gebeurd is, weten wij nog niet. We wachten nu de resultaten van het onderzoek af."