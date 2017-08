"Eén van mijn beste stagiairs is een dief... Ik ben er ziek van"

De winkel van Frank bevindt zich in de Stapelstraat in Sint-Truiden. Enkele spullen die daar begin juli gestolen werden, bleken plots te koop te staan op 2dehands.be. Het ging onder meer om een monitorscherm dat meer dan 1.000 euro waard is. De identiteit van de dader achterhalen, bleek al snel een koud kunstje te zijn, waarna Frank klacht indiende. De politie ging vervolgens over tot een huiszoeking bij de stagiair in kwestie, en trof daar de gestolen goederen aan. Voor Frank was het meteen een tweede klap, want de stagiair in kwestie werkte al meer dan een jaar in zijn zaak, en genoot zijn vertrouwen. "Het was één van mijn beste stagiairs", vertelt hij. "Ook de andere collega's zijn onder de indruk van de gebeurtenissen. Dit hadden ze nooit verwacht... Als men zijn eigen werkgever gaat bestelen, wie kan je dan nog vertrouwen? Tijdens die huiszoeking hebben de agenten zelfs spullen gevonden waarvan ik niet eens wist dat ze uit mijn winkel verdwenen waren. En dan te bedenken dat ik ook maar toevallig te weten gekomen ben dát er spullen gestolen werden. Als er geen vertegenwoordiger langsgeweest was om naar die schermen te vragen, dan had ik het allicht nooit geweten. Ik maak ook niet elke dag een inventaris op - dat is gewoonweg niet mogelijk."

Inventaris opmaken

De politie is intussen zelf bezig met het opmaken van een inventaris. "Mogelijk heeft die stagiair tientallen spullen gestolen. Daar wil ik voorlopig nog niet aan denken", zucht Frank. "Er zaten nieuwe spullen bij, maar ook dingen die geen winkelwaarde hadden. Al blijft dat natuurlijk ook diefstal. We hopen dat we via de zoekertjessite de verkoopsgeschiedenis van de verdachte kunnen krijgen, want nu zagen we enkel de spullen die nog niet verkocht waren. Ik zal alleszins eerstdaags opnieuw contact opnemen met de politie." De politie zelf wil intussen geen verdere details geven, om het onderzoek niet in het gedrang te brengen.



Frank kwam zijn spullen op de zoekertjessite op het spoor na een tip, iets waar hij zelf op voorhand al een beloning tegenovergesteld had. "Na overleg met de twee tipgevers heb ik de beloning opgetrokken van 125 naar 200 euro. En dat geld gaat naar een goed doel, Levensloop."



Het is helaas ook niet de eerste keer dat Frank met dieven te maken krijgt. In het voorjaar van 2015 kreeg hij in enkele maanden tijd drie keer inbrekers over de vloer. Via Facebook liet hij intussen al weten dat hij er de komende dagen niet echt bij zal zijn, omdat hij alles even op een rijtje wil zetten. "Maar bedankt aan iedereen voor de tips en de bijstand", klinkt het nog.