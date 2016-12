"Zoon zit onschuldig in de cel.  Wat zouden we dan vieren?"

"Je viert geen Kerstmis of Nieuwjaar als je zoon onschuldig in de cel zit." En dus blijven de feestelijkheden dit jaar achterwege bij de familie van L.L., de 34-jarige agent die verdacht wordt van meerdere brandstichtingen in Vlezenbeek. "Het rapport van de deskundigen is waardeloos", klinkt het. WOUTER HERTOGS & TOM VIERENDEELS

Agent L.L. wordt verdacht van zeven brandstichtingen. - Mozkito L.L. werd op 13 december opgepakt, op verdenking van zeven brandstichtingen in de buurt van zijn woning in Vlezenbeek. De reeks begon in de nacht van 13 op 14 juli, toen de VW Tiguan van de man zelf in vlammen opging. "Volgens het verslag van de brandweer waren er geen indicaties dat het om kwaad opzet ging", zegt Henri, de vader van de verdachte. "Ook een expert van de verzekeringsmaatschappij oordeelde dat het niet om brandstichting ging, en dus werd er ook uitbetaald."





Benzine vs. diesel Maar de twee branddeskundigen die door het parket Halle-Vilvoorde aangesteld werden, zagen dat anders. Uit goede bron vernamen we dat zij op de vloer aan de passagierszetel sporen van benzine vonden. Dat wordt gezien als een indicatie voor brandstichting, gezien de VW naar verluidt op diesel reed. "Maar dat is net het punt", vervolgt Henri. "Die Tiguan reed wel degelijk op benzine. Er is dus geen enkel bewijs en mijn zoon blijft dan ook ontkennen. Waarom die deskundigen dan noteren dat het om een dieselwagen ging, weten wij ook niet. We kunnen alleen maar hopen dat dit toch onderzocht zal worden. Trouwens, toen wij die nacht zelf ter plaatse gingen, verkeerde mijn zoon in shock. Zoiets kan je echt niet gespeeld noemen. Die Tiguan was zijn droomwagen - hij was er verdomd fier op. En de auto was ook al voor tachtig procent afbetaald, waarom zou hij die dan in brand steken? Hij zit bovendien ook in de cel op verdenking van verzekeringsfraude en valsheid in geschrifte, omdat hij het geld van de verzekering ontvangen heeft. Maar hij heeft die auto niet in brand gestoken, dus die aanklachten vallen dan ook weg. Trouwens, zijn zus kent hem door en door. Zij zou het meteen gemerkt hebben mocht mijn zoon niet oprecht geweest zijn."