Taxi maait moeder en kind van weg

Het ongeval gebeurde aan de druk gebruikte oversteekplaats van de Grote Markt en de Nieuwstraat in Sint-Niklaas. Ogwai was met de fiets op weg naar de crèche om haar zoontje Richie af te zetten. "Het is een dagelijkse routine", vertelt ze. "Ik ga altijd met de fiets naar het werk, maar zet eerst mijn zoontje af bij de kinderopvang in de buurt. Ik ben altijd enorm voorzichtig aan de oversteekplaats en zoek altijd oogcontact met de bestuurders om te zien of ze me gespot hebben en stoppen. De taxi kwam echter uit het niets opgedoken. Hij reed tegen zeer hoge snelheid op de vrije busbaan. Gelukkig was ik nog maar net aan het oversteken en was enkel mijn voorwiel op de baan. Ik herinner me alleen een zware klap. Ik vloog samen met mijn zoontje, die achterop de fiets in een kinderzitje zat, op de grond. Getuigen snelden meteen ter hulp, maar de taxichauffeur gaf gewoon plankgas en liet ons daar liggen." Een ziekenwagen voerde moeder en kind meteen af naar de spoed voor een controle. "We zijn er gelukkig vanaf gekomen met slechts lichte verwondingen" , vervolgt Ogwai.

Schrammen en kneuzingen

"Ik heb enkel wat schrammen en kneuzingen en heb vooral pijn aan de benen. Richie heeft nog meer geluk gehad. Hij droeg een fietshelm en die is door de klap volledig gebarsten. De spoedarts bevestigde dat hij zonder helm een zwaar hoofdtrauma had kunnen oplopen."



Ogwai herinnert zich alleen dat het om een zwart voertuig ging met een taxi-verlichting op het dak. "Een nummerplaat of logo van het taxibedrijf heb ik niet kunnen zien. Het ging ook enorm snel. De taxi heeft op geen enkel moment vaart geminderd. Het is niet te geloven dat de chauffeur zich niet bekommerde om de slachtoffers die hij had gemaakt. Ik ben echt in shock dat zoiets is kunnen gebeuren."



Haar echtgenoot Daniel Wagenaar is ook verontwaardigd. "Dit had slecht kunnen aflopen voor mijn vrouw en zoontje. Het is dan ook nog eens een taxichauffeur van wie je toch verwacht dat hij zich aan de verkeersregels zou houden. We willen dan ook dat hij er niet ongestraft mee wegkomt en doen een oproep naar getuigen. Ze kunnen zich altijd melden bij de politie van Sint-Niklaas."



Politiewoordvoerster Ellen Burm bevestigt dat er een onderzoek is geopend naar het vluchtmisdrijf. "We nemen deze zaak uiteraard heel ernstig en bekijken alle mogelijke sporen", reageert ze. Daarbij zullen ook camerabeelden worden bekeken om de identiteit van de bestuurder te achterhalen.