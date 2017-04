School schrapt optreden comedian Youssef El Mousaoui

Het CDO Newton is een school waar jongeren deeltijds beroepssecundair onderwijs kunnen volgen, waarbij ze per week 15 uur les krijgen en zo'n 13 uur werken. De opleidingen moeten de jongeren in heel uiteenlopende sectoren aan de slag helpen, van de bouw, carrosserie en haarzorg tot een job als kok, thuishulp of winkelbediende. Deze week had de school, die zich bevindt op de site van het Gemeenschapsonderwijs aan de Noordlaan, twee schoolvoorstellingen georganiseerd met stand-upcomedian Youssef El Mousaoui, een Antwerpenaar van Marokkaanse afkomst die zijn strepen in de comedywereld al heeft verdiend. In 2007 debuteerde hij met zijn eerste onemanshow, maar daarvoor had hij al in het voorprogramma van onder meer Alex Agnew en Henk Rijckaert gespeeld. De spanningen en vooroordelen tussen Vlamingen en Marokkanen zijn een soort rode draad in zijn werk, waarmee hij niet alleen volle zalen plat krijgt, maar ook voor toenadering zorgt.