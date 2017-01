Nieuwjaarsfuif in extremis afgelast

Uren vergaderd

"Het is een geval van overmacht", klinkt het bij de organisatie. "Wij hebben dit nieuws pas in de late namiddag doorgekregen. Het gaat om een beslissing van de politie van Sint-Niklaas. Wij hebben hierover uren vergaderd en alle mogelijke oplossingen doorgenomen maar er bleek echt niets meer mogelijk. Wij waren met alles in orde, maar de firma die de security zou regelen heeft niet alles op tijd kunnen regelen. Nochtans hadden wij als organisatoren en de eigenaar van het pand alles op tijd ingediend." De politie van Sint-Niklaas bevestigt dat de organisatie geen toelating kreeg om de nieuwjaarsfuif te organiseren. "Het ging om een initiatief van een aantal minderjarige leerlingen van het college in Sint-Niklaas", zegt commissaris Benny Smet. "Er konden onvoldoende mensen voor de security ingezet worden. Het gaat hier om een grote zaal en er moeten dan ook garanties voorgelegd worden dat de veiligheid gewaarborgd is. Een ouder wou zich garant stellen maar dat was voor ons niet voldoende. Bovendien was de eigenaar van de dancing niet in het land zodat er ook met hem geen afspraken konden worden gemaakt. Er was daarom geen andere keuze dan het evenement af te gelasten." Op sociale media reageerden heel wat mensen ontgoocheld. Zij moesten immers in extremis op zoek naar een andere plaats om Nieuwjaar te vieren. De organisatoren zitten in zak en as. "We hopen dat iedereen begrijpt dat dit een geval overmacht is", reageren ze. We staan hier als organisatie volledig buiten. Dit is voor ons een enorme klap want aan dit evenement gaan maanden aan werk vooraf. We hadden heel wat creatieve ideeën om de 650 bezoekers in de watten te leggen. We willen niet dat dit het einde is. We willen in de toekomst nog andere evenementen organiseren en hopen dan ook dat niet iedereen nu het vertrouwen in ons heeft verloren."