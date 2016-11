"Pijnlijk als je niet bij graf van je eigen kindje staat"

Door uniforme grafstenen te gebruiken op de 'sterretjesweide', de plek op begraafplaats Heimolen waar doodgeboren kindjes een laatste rustplaats krijgen, ontstaat er af en toe een pijnlijke verwarring. Na het groenonderhoud worden de grafversieringen geregeld op de verkeerde plaats teruggezet, waardoor ouders niet meer weten waar hun kindje precies begraven ligt. Een koppel uit Sint-Niklaas roept de stad op om een oplossing uit te werken, maar wacht zelf niet af en kiest ervoor hun kindje bij hen thuis een laatste rustplaats te geven. JORIS VERGAUWEN

Tessa en Mike bij het grafje van hun zoontje Axl, op de 'sterretjesweide' van begraafplaats Heimolen. - Joris Vergauwen Voor Mike (30) en Tessa (31) uit Sint-Niklaas zijn er te veel moeilijke momenten geweest om de situatie op de sterretjesweide van begraafplaats Heimolen nog verder te aanvaarden. Al verscheidene keren moesten ze vaststellen dat de grafversieringen op het grafje van hun zoon op een verkeerde grafsteen werden teruggeplaatst, na het groenonderhoud op die plek van de begraafplaats. Dat gebeurde niet alleen bij het graf van hun zoontje, maar ook bij dat van andere overleden kindjes. "Dit moet gewoon stoppen. Het doet heel veel pijn om dit mee te maken, om te beseffen dat je al een tijdje aan het verkeerde graf staat. We willen niemand met de vinger wijzen, maar er moet toch een eenvoudige manier zijn om ervoor te zorgen dat nabestaanden niet nog meer leed te verwerken krijgen na het verlies van hun kind?"





18 weken oud Het koppel is vandaag in blijde verwachting. Tessa is acht maanden zwanger. Iets waaraan ze zich ongelofelijk optrekken, na de tegenslagen die ze al te verwerken kregen. Na een miskraam raakte Tessa in 2015 opnieuw zwanger. Tot in september 2015 het koppel opnieuw hard nieuws te verwerken kreeg. Hun zoontje Axl bleek tijdens de zwangerschap een afwijking te hebben waardoor hij nooit levend zou worden geboren. Op 18 weken werd Axl dood geboren. Als een kind voor een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken dood wordt geboren, moet het niet wettelijk worden aangegeven en krijgt het ook officieel geen naam. "Toch heeft ons kindje voor ons heel veel betekend en wilden we hem een naam geven. Zijn laatste rustplaats op de begraafplaats is voor ons ook een plek waar we dicht bij Axl kunnen zijn. Hij is gecremeerd en begraven op de foetusweide van begraafplaats Heimolen."





220 euro Op die foetusweide, of de 'sterretjesweide' in de naamgeving van de stad, wordt er een vierkant steentje in de grond gezet op de plek waar een kindje begraven is. Nabestaanden plaatsen er grafversieringen op om het plekje een persoonlijke toets te geven én om hun plekje herkenbaar te houden. Permanente constructies, zoals grafzerken, zijn er niet toegelaten. Als echter het gras op die foetusweide moet worden afgereden, worden al die grafversieringen even verplaatst. En dan gebeurt het dat er nadien fouten worden gemaakt, bij het terugplaatsen van de grafversieringen op de grafsteentjes, die er allemaal hetzelfde uitzien. "Heel pijnlijk is dat, schrijnend ook. We willen zeker niet de groenarbeiders viseren. Voor hen is het ook niet simpel. Als elk grafsteentje een nummer of een symbool kreeg, zou dit allicht al lang opgelost zijn. Men laat ons weten dat er niks aan te doen is, dat we ons zoontje kunnen laten opgraven en overbrengen naar een andere begraafplaats of naar huis, en dat dit voor de prijs van 220 euro kan. Voor ons maakt het niet meer uit. We zúllen ons zoontje laten opgraven en thuis een echt rustplekje geven. Maar misschien kunnen we op deze manier andere mensen, die ook een overleden kind hebben, dit onnodig, extra leed besparen."