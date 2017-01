"Net voorgerecht op toen weeën startten"

Quinn De Cauwer heeft zijn kersverse ouders een onverwacht nieuwjaarscadeau bezorgd door twee weken te vroeg ter wereld te komen. Papa Maarten (38) en mama Tine Drieghe (30) zaten aan de feesttafel met familie toen de weeën plots kwamen opzetten. "Het was een feest bij ons thuis", vertelt Tine. "We hadden net het voorgerecht binnen. We hebben dan alles laten vallen en zijn naar het ziekenhuis gereden. De familie kon er wel mee lachen. Ze wilden eerst allemaal meekomen maar we konden hen overtuigen om het feest gewoon voort te zetten."



Om 1.50 uur werd de kleine Quinn geboren. "Twee weken te vroeg maar toch een flinke zoon van 3,1 kg en 50 cm lang", zegt Maarten trots. "Ik ben 's ochtends even naar huis gereden en daar had de familie alles netjes achter gelaten, zelfs de afwas was gedaan", lacht hij. Quinn is het eerste kind voor Maarten en Tine.