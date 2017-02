"Deze keer een platte brug"

Sint-Niklaas, Stekene en de provincie Oost-Vlaanderen hebben een oplossing gevonden voor de té steile nieuwe fietsbrug over de Stekense Vaart. Die zal plaats ruimen voor een 'platte' brug. De huidige brug belandt niet op de afvalberg, maar krijgt een nieuwe plaats waar de Molenbeek en de Stekense Vaart samenkomen. JORIS VERGAUWEN

Een fietsbrug die te steil is om over te fietsen, het lijkt te gek voor woorden, maar aan de Stekense Vaart is het wel realiteit. Begin december pas werd daar die nieuwe fietsbrug in gebruik genomen, maar al meteen leverde de houten constructie veel stof voor discussie.



De overgrote meerderheid van de fietsers moet er voet aan de grond zetten, waardoor de fietsbrug vooral dienst doet als voetgangersbrug. De onverwachte 'bult' in de nieuwe fietsroute langs de Koebrugstraat in Stekene en de Weimanstraat in Sinaai zorgde ook al voor slachtoffers, want enkele fietsers maakten er intussen een kwalijke val.





Binnen de normen Twee weken geleden beslisten de stad Sint-Niklaas, de gemeente Stekene en de provincie Oost-Vlaanderen dat de brug moet worden afgebroken. Volgens het studiebureau ligt de hellingsgraad van de brug binnen de normen voor fietsinfrastructuur. "Maar in de praktijk is de situatie anders. Voor kinderen, oudere mensen, maar ook voor recreatieve fietsers is het een moeilijke helling. Zeker voor wie van het fietspad langs de Stekense Vaart komt en via een haakse bocht bijna vanuit stilstand de brug op moet, is het zéér moeilijk", klonk het.





Nieuwe brug De gemeentelijke begeleidingscommissie met alle betrokken partijen besliste deze week om er een nieuwe brug te zetten. "Een 'platte' brug deze keer, met een héél lichte hellingsgraad. De brug zal 1,4 meter boven het water hangen, waardoor er nog kano's onder kunnen", aldus de Sint-Niklase schepen voor Openbare Werken Gaspard Van Peteghem (sp.a). Voor de bestaande brug is er ook een oplossing gevonden. Die krijgt een nieuwe functie op de plaats waar de Molenbeek en de Stekense Vaart samenkomen. "De brug zal over de Molenbeek geplaatst worden en op die plek ook het grondgebied van Sint-Niklaas en Stekene met elkaar verbinden. Voor de provincie is het ook een goeie oplossing, in de verdere uitbouw van het fietsroutenetwerk, waardoor er ook extra middelen mogelijk zijn. De brug kan op die plaats ook beter ingepast worden, zodat fietsers een grotere aanloop krijgen."



De aanleg van de fietspaden en de fietsbrug aan de Weimanstraat en Koebrugstraat werd door de provincie voor 80 procent betaald, goed voor 1,18 miljoen euro. Voor de fietsbrug kregen Sint-Niklaas en Stekene elk 23.020,61 euro, omdat beiden elk voor de helft de kosten voor de brug op zich namen, waardoor de reële kostprijs van de brug iets meer dan 57.000 euro bedraagt.