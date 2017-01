"Adres? Parklaan, aan de grote, groene bollen"

Schreeuwerige lichtreclame, overdadig aangeklede gevels of hinderlijke reclameborden op trottoirs, daarmee proberen heel wat handelszaken op te vallen in het straatbeeld, maar daarmee spring je vandaag niet echt meer boven de massa uit. Dan heeft Stefaan Maes van De Woninggalerij een meer originele manier gevonden om de aandacht te trekken. Zijn nieuw vastgoedkantoor in de Parklaan gaat pas volgende maandag open, maar heeft nu al heel wat nieuwsgierige blikken gelokt. "Met ons nieuw kantoor willen we meteen graag een statement maken. En daarvoor biedt de voortuin ons een ideale kans, vonden we. Daarom hebben we van bij de start Daniël Ost gecontacteerd om een ontwerp te maken. Dat moest onze visie weerspiegelen. We zijn in Sint-Niklaas momenteel bezig met twee grote woonprojecten in de Passtraat en aan de Houten Schoen, waar we woningen zetten die al aan de energienormen beantwoorden die pas in 2020 worden opgelegd. Dat we vooruitstrevend zijn, willen we ook met deze tuin aantonen. Daniël Ost voelde heel goed aan waar we naartoe wilden. En met deze tuin zorgen we meteen ook voor een beetje stadsvernieuwing. Je kunt er bovendien niet echt naast kijken. Geweldig veel mensen stoppen hier om foto's te nemen. 'Zoiets hebben we nu nog nooit gezien', heb ik al vaak gehoord. En ik denk dat dit effectief nog nooit eerder in ons land is vertoond."

Reflectie in water

De combinatie van halve bolstructuren met waterpartijen, opborrelend water tussen de bollen, aparte groenaanplantingen en enkele speciale bomen maakt het speciaal. Door het gebruik van kunstgras is er bovendien amper onderhoud nodig. "Ook dat is belangrijk. Veel tijd om het gras af te rijden of een haag te snoeien, hebben we niet. En de tuin is ook verrassend. Als je naar ons kantoor loopt, zie je volledige bollen door de reflectie in het water. En door deze tuin zullen we ook niet meer moeten uitleggen waar we zitten. 'Kom naar het kantoor op de Parklaan met de grote, groene bollen', kunnen we voortaan zeggen. Een adres is niet meer nodig, het valt voldoende op."



Voor Daniël Ost is het de eerste keer dat hij in zijn eigen stad een tuin inricht die voor iedereen zichtbaar is. "Ik heb hier al een paar private tuinen ontworpen, maar dit is inderdaad iets anders. Op deze plek wilde ik iets uniek creëren, iets wat nog niet eerder is vertoond. En het gebruik van deze vormen in combinatie met het kunstgras is iets compleet nieuw. Voor mij is het een geslaagd ontwerp, maar het is pas dankzij de vooruitstrevende visie van de opdrachtgever dat dit werkelijkheid wordt."