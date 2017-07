"Stop met staren, alsjeblieft"

Vitiligo is een huidaandoening, waarbij de huid en ook het haar pigment verliezen. Onschuldig, dat wel, maar wie vitiligo heeft, moet de witte vlekken op de huid er wel bijnemen. Dertien jaar geleden werd bij Martine vitiligo vastgesteld. "Het begon allemaal met een vlekje op mijn hand. Later verschenen ze ook op mijn ellebogen, voeten, dijen en gezicht. Smeren met zonnecrème, zeker nu in de zomer, is de boodschap. Doe ik dat niet, dan zien de stukken huid zonder pigment in geen tijd vuurrood", legt Martine uit. "Esthetisch is het ook niet fijn. In de winkel, op het terras van een café of op reis; de mensen kijken. Ik betrap er me zelfs op dat ik meestal met mijn handen onder tafel zit wanneer ik op café wat zit te drinken. Van een kind kan je de blikken nog begrijpen, maar ook volwassenen kijken me aan alsof ik een besmettelijke ziekte heb. Toch moeten ze goed beseffen dat iedereen hiermee geconfronteerd kan worden. Vitiligo kan aangeboren zijn maar ook op latere leeftijd ontstaan. Emotionele stress, zonnebrand of andere huidschade kunnen de oorzaak zijn. In mijn geval heeft een schildklieraandoening vitiligo veroorzaakt."

Verhalen delen

Martine postte eind vorige maand via Facebook een oproep om te stoppen met staren. Haar post werd meer dan 2.000 keer gedeeld. Ondertussen richtte ze ook een groep op: 'Vitiligo lotgenoten', "Eén tot twee procent van de wereldbevolking zou ermee geconfronteerd worden, maar exacte cijfers van ons land zijn er niet. Met de Facebookgroep wil ik te weten komen met hoeveel we zijn. Ik merk dat er toch nood aan is. Er zijn mensen die de steun echt kunnen gebruiken, die denken dat ze alleen zijn. Er zijn er zelfs die worden gedumpt door hun partner."



"In Nederland krijgen lotgenoten een jaarlijks bedrag voor cosmetica en worden ze bijgestaan door visagistes. Dat hebben wij in België niet. Het is ook echt zoeken naar organisaties die een hulp willen zijn voor mensen met vitiligo. Bij mijn weten is er in Vlaanderen één", vertelt Martine. "'Vitiligo lotgenoten' is er in de eerste plaats om onze verhalen met elkaar te delen en een steun te zijn voor elkaar. Maar eens het aantal leden gegroeid is, zal ik bekijken of er in ons land ook mogelijkheden zijn voor steun van de overheid. Een genezing voor vitiligo bestaat niet. Het enige wat wij nu kunnen doen is ons insmeren tegen de zon en onze vlekken bedekken met dure make-up. Alle hulp, of dat nu financieel is of gewoon wat goede raad, is meer dan welkom."