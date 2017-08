Twee veulens zwaar verminkt door dierenbeul

Een dierenbeul heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee jonge paardenveulens zwaar verminkt in een wei in de omgeving van de Lijkveldestraat in Sint-Pauwels. Eigenaar Piet Van Oost trof de dieren 's morgens zieltogend aan in het weiland. Een onbekende had de twee veulens zwaar toegetakeld met een mes en een ijzeren staaf. Eén van de veulens was er zo erg aan toe, dat een dierenarts het moest laten inslapen. Met een mes waren een aantal pezen overgesneden. Het andere paard, Rebel, kwam er iets beter vanaf. De politie is een onderzoek gestart. (PKM)