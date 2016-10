Edouard hielp al 15.000 mensen van sigaret af

Edouard Cammaert (78) uit Sint-Genesius-Rode stopt de strijd tegen de sigaret. De voorbije dertien jaar hielp hij liefst 15.000 mensen af van het roken en dat met de softlasertherapie. "Mijn vrouw rookte twee pakjes per dag tot ze een behandeling volgde in Nederland", zegt Edouard. "Dan kan je niet anders dan er in geloven." Dochter Nadège neemt nu de praktijk in Dworp over. BART KERCKHOVEN

Rokers en ex-rokers weten hoe moeilijk het is om van die slechte gewoonte af te raken. Ook in de familie Cammaert worstelden ze jarenlang met het probleem. "Ik ben dertig jaar geleden op wilskracht gestopt", vertelt Edouard. "Maar mijn vrouw rookte lustig verder. Twee tot drie pakjes sigaretten per dag gingen er door. Dat is niet gezond. Ze probeerde wel te stoppen maar niets hielp. Tot een vriendin haar het advies gaf om eens naar Amsterdam te gaan. Daar werd in een praktijk de softlasertherapie toegepast. Je kan het best omschrijven als acupunctuur met een laser. Een uurtje zat ze daar binnen en sindsdien heeft ze nooit meer gerookt."





Op cursus Edouard, een zelfstandig ondernemer die op dat moment aan zijn pensioen dacht, raakte gefascineerd door de therapie en ging er zich in verdiepen. "We kochten een laserapparaat aan en volgden de cursussen. In Sint-Genesius-Rode openden we dan dertien jaar geleden een kleine praktijk. De mensen vonden snel de weg naar ons. We werken met de laser in op minstens zestig drukpunten op het lichaam. Het is wetenschappelijk onderbouwd en dus zeker geen kwakzalverij. Onze tevreden klanten zijn daar het beste bewijs van. Ik schat dat we zo al 15.000 mensen van de sigaret afhielpen."



Edouard kan inderdaad uitpakken met mooie cijfers. Liefst 85 tot 90 procent van de mensen die willen stoppen met de therapie slagen daar ook in. "We houden dat hier allemaal mooi bij dus ik vertel geen leugens. Je moet wel gemotiveerd zijn. Zo trakteerde een bedrijf de rokende werknemers op een gratis therapie maar dat werkte dus niet. De mensen deden gewoon mee omdat ze niet hoefden te betalen maar zo stop je natuurlijk niet met roken. Na de behandeling volgen we de mensen ook op en geven we nuttige tips zodat je niet hervalt."