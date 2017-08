"Bedankt, postbode Cato!"

Toen Marthe en Pauline op hun allereerste zomerkamp met Scouting Bornem vertrokken, drukte mama Liesbeth De Keersmaecker hen op het hart dat een brief schrijven écht niet nodig was. "Ik wou vermijden dat ze heimwee zouden krijgen en tijdens de platte rust wat verplichte kaartjes zouden moeten volpennen. De tweeling had dan ook geen enveloppen of postzegels bij", klinkt het. "Maar bij hun thuiskomst vroegen ze meteen naar hun brief. Die zat op dat moment nog niet in de brievenbus, twee dagen later plots wel. Een half mirakel, want ons adres stond maar half op de envelop." Speurneus van dienst was postbode Cato Boeykens. "Meteen toen ik de brief zag, dacht ik 'die mama en papa zitten op nieuws te wachten!'. Een sticker met 'onvolledig adres' op de envelop kleven en de brief terugsturen naar Brussel was dus geen optie", zegt Boeykens.

Collega

"Bij een ontbrekend huisnummer kan ik de naam nog opzoeken op de computer, maar dat was nu niet mogelijk. Ik riep daarom de hulp in van een collega. Ik doe deze ronde nu zo'n twee jaar, hij reed hier voor mij jarenlang rond. Samen overliepen we in ons hoofd de gezinnen in de straat: in het ene huis was maar pas een baby geboren, in het andere gezin waren de kinderen nog te klein om zelf te schrijven, ... Hoewel de band met de inwoners op onze ronde minder hecht is dan vroeger, proberen we toch ons best te doen om zo veel mogelijk mensen te kennen en linken te leggen. Zo kwamen we uiteindelijk uit bij het gezin van mama Liesbeth De Keersmaecker of haar broer. Ik nam na een zoektocht van twee dagen het risico de envelop in deze bus te droppen, en bleek het bij het juiste eind te hebben!"



Marthe en Pauline schreven de brief als verrassing aan mama, die geen envelop of postzegel in hun koffer stopte. "Ik zal wat lege enveloppen in de brievenbus stoppen, zo hebben jullie meteen een voorraad", grapte Boeykens.



Maar dat vindt de tweeling niet meteen nodig: "Als mama volgend jaar één envelop en zegel meegeeft, is het probleem opgelost. We krijgen eerlijk gezegd ook niet graag zoveel post, nu waren het wel tien enveloppen in één week tijd. En dan moesten we daar elke keer middag mee bezig zijn tijdens de platte rust, terwijl we veel liever strips lezen!"