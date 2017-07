Dokter legt snookermarathon stil

William Baeyens (52) en Georgios Michailidis (58) uit Deurne zijn er niet in geslaagd het wereldrecord snookeren te verbreken. Dat blijft staan op 85 uur, 19 minuten en vier seconden. De heren moesten na 70 uur en 50 minuten snooker stoppen op doktersadvies. "Ze zijn zowel fysiek als mentaal kapot", zegt dokter Baeten. De heren zijn er het hart van in. "Ik hoop dat we de mensen niet teleurstellen", zegt William. KELLY COUCHEIR

De handen van Georgios staan vol blaren. - Kelly Coucheir Georgios was er het ergst aan toe. Toen de dokter bij Andy's Snooker in Brasschaat aankwam, zaten de heren buiten te wachten. Gebroken. Georgios, compleet van de wereld, keek voor zich uit en kon geen woord uitbrengen. "Zijn oriëntatie- en tijdsgevoel is volledig verstoord", zegt dokter Baeten, die de heren meteen onderzocht. "Een mens is echt niet gemaakt om zo'n lange tijd wakker te blijven. Een snookermarathon is niet alleen fysiek, maar ook mentaal wakker blijven. Het is ongelooflijk wat zij gepresteerd hebben."



Per uur kregen de heren slechts vijf minuten pauze. Die konden ze gebruiken om naar het toilet te gaan of opsparen om wat te slapen. Maar dat deden ze niet. "Ze hebben in 70 uur geen slaap gehad", gaat Baeten verder. "Het is dan ook logisch dat ze emotioneel reageren. Met William gaat het eigenlijk redelijk goed. Hij reageerde nog goed en wist nog waar hij was. Ook een praatje maken lukte met hem nog goed. Het is spijtig dat ze hebben moeten opgeven, maar het kon omwille van hun gezondheid niet anders."





Toen de dokter moest ingrijpen, hadden de mannen al 70 uur en 50 minuten snooker gespeeld. - Kelly Coucheir Vijf minuten pauze Het opzet was dat de heren honderd uur zouden snookeren.



"Het was ongelooflijk zwaar", barst William in tranen uit. De emoties spelen hen echt parten. "Ik hoop dat de mensen ons niks kwalijk nemen. We hebben ons uiterste best gedaan om het zo lang vol te houden. Die vijf minuten pauze die we kregen, stelden ook echt niks voor. Even buiten een luchtje scheppen en dat was het. Daarom dring ik er ook op aan dat ze de regels veranderen naar tien minuten pauze per uur."