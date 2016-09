Charline van 2Empress stapt in het huwelijksbootje

Charline Vandergeeten, de helft van het dj-duo 2Empress, is zaterdag in het gemeentehuis van Kapellen met Dieter Van Daele getrouwd. Het officieel huwelijksfeest volgt op 2 november op Curaçao. "Een huwelijksreis hebben we daarom niet gepland, want maandag vliegen we er weer in met 2Empress", vertellen Dieter en Charline vlak na hun ja-woord.

Charline stapt uit de Porsche aan het gemeentehuis. De kleur past perfect bij haar jurk.

Het was Dieter die Charline ten huwelijk vroeg op Curaçao tijdens het televisieprogramma 'The Sky is the Limit'. Het kersverse koppel koos voor een iets oudere maar stijlvolle Porsche om naar het gemeentehuis te komen. De kleur stond perfect bij de jurk van Charline. Schepen Luc Janssens leidde op amusante wijze de korte plechtigheid. Hij gaf het bruidspaar een kookboek als geschenk en schrok een beetje dat eigenlijk Dieter de kok in huis is. Bij het afscheid had hij nog een tip voor de twee. "Ik weet dat jullie de hele wereld rondreizen maar kom zeker eens geregeld naar Kapellen. Want het is echt een mooie gemeente."



Het koppel, dat elkaar 4,5 jaar geleden leerde kennen op het Antwerpse zuid, kon meteen een eerste reactie geven als man en vrouw. "Onze kinderwens is zeker wel reëel maar de carrière gaat nu voor. 2Empress is aan het groeien en daar moeten we nu alles uithalen. Maandag gaan we alweer aan de slag en volgend weekend is er al terug een nieuw optreden", reageert Charline.



Het tuinfeest zaterdagnamiddag en -avond ging door op een eilandje in domein Iepenburg van Schoten. Daar ontving het echtpaar 175 gasten. Justine Szpringer, de andere helft van 2Empress, was een van de zes bruidsmeisjes van Charline. (FSL)